Olmos y Djokovic, a un paso de la gloria en el US Open

La tenista mexicana, Giuliana Olmos, y el tenista serbio, Novak Djokovic se han colocado a nada de que hagan historia en el tenis nacional y mundial respectivamente, pues ambos se han clasificado a la disputa de las fases finales dentro del US Open 2021.

A lo largo de este fin de semana, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de septiembre, los ojos del mundo del tenis estarían observando todo lo que pudiera ocurrir el gran Abierto de los Estados Unidos, mismo que se encuentra en sus momentos finales y en el que dos historias han llamado la atención sobre los demás por lo que podrían escribir en letras doradas en los registros del deporte.

La primera historia es sobre la mexicana Giuliana Olmos y su pareja de juego, el salvadoreño Marcelo Arévalo, quienes se han colado hasta la gran final del torneo de la categoría de dobles mixtos, luego de que el pasado 8 del mes, ambos tenistas vencieron a la dupla conformada Dayana Yastremska y Max Purcell en un cerrado encuentro que concluyó a su favor por 4-6, 6-4, 10-6.

What a moment 🙌 🇲🇽 Giuliana Olmos & 🇸🇻 Marcelo Arevalo are through to their first ever Grand Slam final, defeating Purcell & Yastremska 4-6, 6-4, 10-6 in Louis Armstrong Stadium! pic.twitter.com/OfpVY1LnpZ — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2021

El motivo por el que tanto Olmos como Arévalo estarían cerca de plasmar su nombre en la historia se debe a que tendrían en la final la posibilidad de convertirse en las primeras personas de México y del Salvador, respectivamente, en alzarse con el trofeo de campeón del US Open de esta rama en específico.

Es así que para hacerse de este hito, el próximo sábado 11 al medio día del centro de México, la dupla latinoamericana se estaría midiendo contra los que serían sus últimos rivales, la estadounidense Desirae Krawczyk y el británico Joe Salisbury.

We will have first-time #USOpen mixed doubles champions on Saturday. 🇲🇽 Giuliana Olmos & 🇸🇻 Marcelo Arevalo

🆚

🇺🇸 Desirae Krawczyk & 🇬🇧 Joe Salisbury pic.twitter.com/wN16MGCAy4 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Djokovic y el tetracampeonato en Grand Slam

Por otra parte está el caso del tenista número 1 del ranking varonil, Djokovic, quien gracias a sus triunfos a lo largo de este 2021 dentro del Australian Open, Roland Garros y Wimbledon, se ha posicionado a un solo trofeo, el US Open, de que haga de su temporada un Grand Slam, coronándose en todos y cada uno de los cuatro grandes torneos del año.

Dicho récord solo ha sido conseguido por 5 tenistas en toda la historia, Don Budge, Maureen Connolly, Rod Laver en dos ocasiones, Margaret Court y Steffi Graf, siendo esta última, la de Alemania la última lograrlo hace ya 33 años, cuando en 1988 se coronó con el primer y único Golden Slam al haber incluido también la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Seúl.

De esa manera, este mismo estaría disputando la semifinales del single varonil este mismo jueves 10 a las 18:00 del centro México, frente al alemán Alexander Zverev, rival que le quitó la oportunidad consagrarse con el Golden Slam al eliminarlo en la misma instancia pero en los Juegos olímpicos de Tokyo 2020.

Men on a mission 👊@IBM Power Rankings take a look at tonight's semifinal between Novak Djokovic vs. Alexander Zverev. pic.twitter.com/dXgQxDzKN3 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

De avanzar de esta ronda, el serbio disputará la final el siguiente domingo 12 de septiembre a las 15 horas del centro de México, frente al clasificado de la otra llave, el ruso Daniil Medvédev, número 2 de la Association of Tennis Professionals (ATP).