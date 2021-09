Emergencia en Tula y ven entrometimiento en el IPN

-Publicidad-

Reforma, petróleo y hadas neoliberales // ¿Dónde quedó la catarata de inversiones?// América Latina prepara funeral para la OEA

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que ni un chisguete queda de aquella catarata de inversión privada (nacional y, especialmente, foránea) y los cientos de miles de empleos formales que generaría en el país tras la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, porque en los hechos tales promesas sólo formaron parte de la propagandística fábula de las hadas neoliberales que insistentemente narraron los seis gobiernos de ese corte.

Allá por febrero de 2018, a escasos meses de la elección presidencial en la que arrasó Andrés Manuel, el gobierno peñanietista (concretamente su secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell) pregonaba que el nuevo modelo energético del país garantiza más de 200 mil millones de dólares en inversiones totales comprometidas que generarán más de 820 mil empleos, de tal suerte que el mayor error que pudiera cometer el siguiente gobierno, cualquiera que sea su ideología, es echar atrás la reforma energética; no es sensato pensar echar abajo ese caudal de inversiones y empleo; necesitamos incrementar la producción de gas y petróleo para disminuir nuestra dependencia de Estados Unidos; la reforma se encuentra consolidada con contratos de exploración y extracción de petróleo, que a su vez generarán más de 815 mil millones de dólares durante los próximos años. De pilón, aseguraba que para finales de 2018 y, desde luego, gracias a la reforma energética, México extraería diariamente no menos de 3 millones de barriles.

Mover las aguas en el Poli

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el último día de su encargo como diputados locales de Morena, Ricardo Baptista González y Noemí Zitle Rivas propusieron y lograron que el congreso del estado de Hidalgo aprobara un Acuerdo para solicitar al congreso federal que derogue la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), vigente desde diciembre de 1981, y cree una nueva.

Obviamente, tal pretensión intromisoria ha generado una inmediata reacción adversa de la comunidad politécnica, tanto en sus órganos de gobierno como en manifestaciones callejeras como la realizada ayer por profesores y alumnos de ese Instituto (https://bit.ly/38UDAKv). Del Casco de Santo Tomás y de Zacatenco salieron sendas marchas que desembocaron en la emblemática Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. De ahí caminaron con la intención de llegar a Palacio Nacional, pero fueron impedidos por vallas de seguridad, así que se trasladaron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron recibidos de manera rutinaria por el área de Atención Ciudadana.

Los politécnicos consideran que este entrometimiento desde Hidalgo amenaza a los profesores, en cuanto a sus emolumentos y prestaciones, a los estudiantes en cuanto a la posibilidad de cobrarles cuotas más elevadas y a la comunidad en general en cuanto a desestabilización proveniente de fuerzas o personajes políticos que no identifican. La propuesta hidalguense busca que el IPN se convierta en un organismo descentralizado y podría abrir puertas a su privatización, según denuncian los inconformes.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Adiós. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que estará el próximo domingo en Tepic como parte de una visita de despedida para el gobernador Antonio Echevarría. Supervisará lo relacionado con un programa que se realiza de manera conjunta entre el gobierno federal y estatal sobre una estancia para niños y niñas, así como relativo a hospitales y salud. Echevarría afirma que se va en paz y sin remordimientos, orgulloso de su trabajo. Sin embargo, la percepción gubernamental siempre resulta muy distante del sentir social. En 3 años de administración, dicen los nayaritas, han visto colapsados los sistemas de salud, educativo, financiero y el comercio. La historia tiene la última palabra.

2. Momento de apoyar. Tras la alerta por otras posibles inundaciones y el desborde del río Tula, la situación está controlada, así lo dijo el gobernador Omar Fayad. “Hasta el momento no tenemos más desgracias, no hay más muertos, no hay desaparecidos. El agua tiende a bajar, las presas siguen a su máxima capacidad, sólo pedimos que ya no llueva más”, señaló. Pese a que Protección Civil había anunciado más de 30 mil afectados, Fayad aclaró que no hay un número exacto y pidió esperar hasta que acabe la contingencia para conocer la cifra real. “Yo creo van más de 70 mil”. El gobernador hizo un llamado al pueblo de México para apoyar a la entidad. No es costumbre de los mexicanos abandonar a los suyos en desgracia.

3. Frutos. Bajo la promesa de impulsar nuevas inversiones, fortalecer las ya existentes en sectores clave y apoyar el desarrollo en Centroamérica para inhibir la migración ilegal, los gobiernos de México y Estados Unidos reactivaron el Diálogo Económico de Alto Nivel, suspendido en 2016 con la llegada del presidente Donald Trump, y hoy repuesto por los mandatarios Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El canciller Marcelo Ebrard, quien encabezó la delegación mexicana en Washington, compartió que “en la Casa Blanca, excelente Diálogo de Alto Nivel encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris. Se inicia una nueva etapa en la relación económica bilateral”. ¡Vaya que sí! Hace muchos años que la cercanía no era tan notoria. Hay transformación.

