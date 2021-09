-Publicidad-

Tras más de cinco meses de que habían sido tomadas las instalaciones de Morena en la colonia La Paz, el inmueble ya fue desalojado por quienes estaban inconformes, aunque todavía no se tiene fecha para que se pueda dar la renovación de la dirigencia estatal en Puebla.

Así lo dio conocer en rueda de prensa, Aristóteles Belmont Cortés, Secretario de Organización del partido, acompañado de Edson Armando Cortés Contreras, uno de los consejeros que encabezó la toma de la sede, desde marzo, al acusar imposición de candidaturas en el pasado proceso electoral.

Belmont Cortés manifestó que se llegó a un acuerdo con los inconformes en el que se hizo un llamado a la unidad y en busca de fortalecer el partido, por lo que ahora el inmueble será entregado a los propietarios luego de que terminó el contrato de arrendamiento en julio pasado.

Manifestó que están conscientes que ninguna diferencia ni situación personal está sobre intereses colectivos, ya que es la continuidad y la materialización de la cuarta transformación en Puebla lo que tiene como prioridad Morena.

“Estamos conscientes de que unidos y organizados se obtendrán beneficios, la entrega de la sede representa continuidad de la lucha por los derechos de los militantes, por ello trabajaremos en la organización de acuerdo a los principios del partido”, asentó.

Por otra parte, Belmont Cortés mencionó que no se tiene una fecha para que se lleve a cabo la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE), pues no se los ha notificado la dirigencia nacional, aunque eso no significa que van a frenar los trabajos.

En ese tenor, Cortés Contreras comentó que se agendará un calendario de visitas a los 15 distritos federales para recabar las inquietudes de la propia militancia y en base a eso hacer enfocar el trabajo al interior del partido y posicionar a Morena.

Se apoyará a quien genere unidad

Descartó que este acuerdo tenga que ver con el respaldo a alguien en específico con miras a la renovación de la dirigencia, pues todos tienen derecho a aspirar a ello y él se sumará al proyecto que represente la unidad, siempre y cuando haya un consenso con los militantes que “han dado la lucha” durante todo este tiempo.

En otro tema, negaron que se hayan cargado gastos de más a los excandidatos Melissa Jauli Gutiérrez y Antonio López Ruiz y que pone en vilo sus triunfos como diputados electos con las impugnaciones que se tienen, como lo acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta en días pasados.

Señalaron que todo el proceso se hizo de forma adecuada a los gastos de campaña de los candidatos y aseguró que todo está conforme a lo establecido, por lo que confío en que se les dará la razón a los ahora legisladores electos.

Finalmente, sostuvieron que van por todas la curules que están peleando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), no solo los que ganaron por mayoría de votos, sino igual por las plurinominales.