Saúl Cuautle Quechol, rector de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, falleció a causa de un infarto la mañana de este jueves, luego de contraer Covid-19, dio a conocer la institución; a finales de agosto, fue internado debido a complicaciones de la enfermedad.

La noticia fue dada a través de redes sociales, donde la institución jesuita envió condolencias a la familia del sacerdote, quien asumió como rector apenas el año pasado y concluiría su gestión hasta 2024.

#Comunicado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México pic.twitter.com/CLvORvTngD — IBERO Cd. de México (@IBERO_mx) September 9, 2021

Cuautle Quechol nació en Puebla el 28 de febrero de 1966, pero pasó su infancia y adolescencia en la Ciudad de México. En 1991 ingresó al seminario y luego a la Compañía de Jesús.

Se graduó en 1997 de la Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesús en Guadalajara, mientras que la de Teología, en la Ibero; fue maestro en pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, donde también realizó su doctorado para graduarse en 2009.

También fue rector del Instituto Oriente y fue miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) de 2018 a la fecha.

Fue el pasado 21 de agosto cuando la institución dio a conocer que el sacerdote fue ingresado a un hospital por complicaciones de Covid-19, al tiempo de señalar que Sylvia Schmelkes del Valle sería la encargada durante el lapso del internamiento.

