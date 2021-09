-Publicidad-

La Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU) de la BUAP informó que antes de la emergencia sanitaria por Covid-19 recibía de 5 a 8 solicitudes de atención con relación al suicidio, mientras que en el encierro, la cifra se elevó a 29.

Lo anterior lo manifestó el titular de la DAU, Juan Carlos Pinacho Cruz, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, quien agregó que se trata de un tema incómodo; es una idea que se llega a tener, pero no se habla, no se expresa, no se ve y tampoco se acepta, así como señaló que la pandemia sí originó un incremento en las intenciones suicidas de ciertos grupos de la población.

Informó que, del incremento en este fenómeno, el 80 por ciento de las 29 solicitudes de apoyo corresponden a jóvenes de nivel superior y 15 por ciento a estudiantes de nivel medio superior, los cuales fueron canalizados con psicoterapeutas para recibir el acompañamiento necesario por parte de especialistas de la universidad.

Aclaró que, de estas solicitudes, 18 fueron hechas por mujeres y 11 por hombres, lo que es contrario, dijo, a la tendencia mundial que señala que de cada cuatro hombres que atentan contra su vida, solo una mujer lo hace.

Pinacho cruz explicó que existen diferentes factores se asocian con la intención suicida, como el distrés, el abuso en el consumo de alcohol o drogas, que cuando se presentan desencadenan otros comportamientos que pueden dar como resultado un suicidio, aunado a esto los abusos sexuales o violaciones, específicamente en poblaciones de mujeres, ya que este tipo de experiencias también se vinculan con la vulnerabilidad emocional.

Por último, comentó, que para este año realizaron la tercera jornada de Prevención del Suicidio, donde destaca el mensaje mediante el hashtag #PedirAyudaTeFortalece, la cual inició desde el lunes y concluirá el viernes 10 de septiembre, donde se ofrecieron conferencias, pláticas y talleres virtuales gratuitos, a través de las distintas plataformas de la universidad.

Editado por: Emma Flores Flores