Arranca la temporada 2021 de la NFL; Tampa Bay vs Dallas

Los vigentes campeones del fútbol americano, los Tampa Bay Buccaneers, estarán recibiendo en el Raymond James Stadium a los Dallas Cowboys para el programado inicio de la temporada 2021 de la National Football League (NFL).

Después de que el pasado 7 de febrero los Tampa Bay Buccaneers se coronaran en casa de la mano de Tom Brady como campeones del Super Bowl LV, y tras una espera de 214 días del último juego oficial, regresa la acción del torneo más grande del deporte de los emparrillados.

Es así que este jueves a las 19:20 horas del centro México, los mismos “bucaneros” de la Florida y los “vaqueros” de la entidad texana de Dallas estarían dando la patada inicial de la nueva campaña en el ya tradicional “Thursday Night Football”.

Para esta temporada 2021 estarían debutando dos nuevos y grandes cambios en el reglamento. El primero está en la cantidad de juego por equipo, donde de 16 encuentros a se llegara un total de 17; y segundo, un aumento en los cupos para los play-off, el cual pasó de 12 a 14 escuadras clasificada, mismos que serían los cuatro campeones divisionales por conferencia más otros 3 comodines cada una de las dos conferencia

Además, hay que recordar que para esta ocasión, la sede que fue elegida para la disputa del juego por el ansiado trofeo Vince Lombardi estaría siendo el SoFi Stadium del estado de California, casa de Los Ángeles Rams y de Los Ángeles Chargers. El duelo del famoso “Super Domingo” se estaría llevando a cabo el próximo 6 de febrero del 2022.

De igual forma, aún hay varias cuestiones que se estarán revelando a lo largo de temporada, como lo es la respuesta a la pregunta: ¿quién o quiénes estarían siendo los artistas y músicos encargados la animación del público durante el show del medio tiempo del “Super Bowl”?

