-Publicidad-

Batallando contra la lluvia es como tienen que trabajar locatarios del mercado Amalucan que fueron reubicados, hace seis meses, en carpas provisionales por la remodelación detenida ante la división de comerciantes; pidieron a la Sedatu diálogo con los opositores.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) retomar el proyecto, tras su cancelación a causa de protestas e incluso un recurso de amparo por vendedores en contra de la demolición y reconstrucción del recinto, locatarios se dijeron optimistas de que, tras más de seis meses de haber sido reubicados en carpas, las obras puedan realizarse, pues fue una “promesa” de la dependencia federal, por la cual aceptaron salir del inmueble, siendo que temen por las condiciones del mercado.

Andrés Campos, quien se presentó como el presidente de la mesa directiva del mercado, contó a Ángulo 7 que, desde su anunció el proyecto, ha causado división, al afirmar que anteriormente “éramos un mercado muy tranquilo y ahora nos dejan un problema social muy grande, yo espero que sí se logre”.

-Publicidad-

Si bien celebraron que el asunto haya llegado a oídos del Ejecutivo federal, señalaron que debe ser la autoridad quien convenza a los opositores del proyecto para que, ahora sí, pueda realizarse, siendo que por la separación entre grupos temen a que se registre un nuevo conflicto.

En este sentido, el comerciante desestimó que los comerciantes a favor, que dijo son unos 120, fuesen a intentar un acercamiento para que sea bienvenido el nuevo mercado, pues gente que se ha “aferrado” a su postura.

“Nosotros no lo hemos hecho, tendría que ser la autoridad, no queremos generar un conflicto más grande; ellos están en una postura de que no y aferrados, y dicen cosas que no deberían decir, entonces si voy y trato de conciliar, más bien se va a generar un choque”, declaró.

Hubo equivocación de Sedatu

- Publicidad -

El locatario indicó que, cuando se presentó el proyecto a finales de enero, hubo una “decisión equivocada” de la Sedatu, siendo que se presentó un proyecto sin informarlo de manera detallada, además de que la dependencia federal no realizó otros acercamientos, según comentó

Indicaron que algunos aún acuden dentro del mercado, pues usan sus locales como bodegas ante el poco espacio que hay en las carpas, por lo que sostienen que las condiciones no son óptimas para regresar, mientras que la estadía en el mercado provisional ha sido ”difícil”.

Comentaron que las ventas se han mantenido pese a ser reubicados, no obstante, han tenido que batallar contra la lluvia de estos últimos meses, siendo que se encuentran en un desnivel, bajo un puente a un costado del inmueble a intervenir, pues aseguran no bastaría con una simple remodelación.

“Seguimos ocupando los locales como bodegas, sigue igual con muchas problemáticas, techaje derrumbes, han parchado pero eso de parchar ya no es lo que necesita una intervención integral, pero nosotros estamos en la mejor disposición”.

Esta mañana, cuestionada respecto a las declaraciones del presidente, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que estaba “contenta” con la postura del Ejecutivo federal al declarar “Es lo que les venía diciendo todo esté tiempo”, siendo que la Comuna alertó de áreas socavadas dentro del recinto.