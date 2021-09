Sin fecha para que locatarios regresen al mercado de Amalucan: Comuna

-Publicidad-

A casi tres meses de que se cancelara la reconstrucción del mercado Amalucan, y a seis meses de que los locatarios fueran reubicados en carpas temporales, aún no hay fecha para que los comerciantes regresen al mercado.

Cuestionada al respecto, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco indicó que aún se espera un dictamen que confirme la seguridad del inmueble, el cual se encuentra deteriorado y con áreas socavadas en su interior.

Este aval debe ser emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien realizaría el nuevo mercado, que se canceló el pasado 18 de junio ante la negativa de un grupo de comerciantes, que decían perderían su patrimonio.

Fue en la primera semana de marzo cuando los locatarios que aceptaron el proyecto fueron reubicados en dichos cubículos de lona, a un costado del mercado, ya que respaldaban la construcción de un nuevo mercado.

“Estamos en espera, se identificó que había zonas socavadas y es una zona de riesgo, hasta que no se emita un dictamen final la recomendación es que sigan en el espacio. Se mantiene la recomendación de no regreso hasta que no se entregue el dictamen que advierta los riesgos, es para evitar un riesgo mayor”, dijo Rivera Vivanco.

En un recorrido realizado por este medio hace poco más de dos meses a la central de abastos, locatarios denunciaron condiciones deplorables en el recinto, las cuales se agravaron con las condiciones de lluvia, por lo que se negaron a regresar hasta que se garantizara su seguridad.

Y es que esta mañana, cuestionado respecto al tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se pedirá a la Sedatu revisar el proyecto, pues señaló que se debe llegar a un acuerdo para que el recurso de 75 millones de pesos no sea perdido.