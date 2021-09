-Publicidad-

George Russell fue anunciado como el próximo piloto que defenderá el estandarte de Mercedes-AMG Petronas F1, heredando el puesto que el finlandés Valtteri Bottas dejará vacante al final del año con su partida a Alfa Romeo Racing.

Luego de que el pasado 6 de septiembre, Mercedes AMGF1 informara que Valtteri Bottas dejaría de ser el piloto del equipo al final de la temporada, este día 7, la misma escudería anunció a la persona que estaría entrando en su reemplazo: George Russell, actual piloto de Williams Racing, que para el inicio de la Formula 1-2022 se estaría convirtiendo en el nuevo compañero de equipo del siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

-Publicidad-

El joven piloto de 23 años, hasta este momento de la temporada 2021 con 13 circuitos disputados, se ha posicionado como el 15° corredor en la clasificación con 13 unidades, teniendo recientemente en el Gran Premio de Bélgica su mejor resultado, donde terminó como segundo en el clasificatorio y reivindicándolo en la única vuelta de aquella polémica justa.

Asimismo, Rossell ya probó en una ocasión las mieles de correr para Mercedes, cuando en el 2020 durante el Gran Premio de Sakhir, el británico reemplazó al mismo Hamilton, que en esa ocasión no pudo presentarse para la disputa luego de que diera positivo a Covid-19.

Tras esta noticia, el conductor del auto número 63 se mostró contento en sus redes sociales, donde colgó el siguiente texto: “¡Es oficial! El año que viene seré piloto de Mercedes F1. Este es un día especial para mí y quiero agradecer enormemente a Williams Racing, a Mercedes AMGF1 y a todos los que me han apoyado para llegar a donde estoy hoy. No podría haberlo hecho sin cada uno de ustedes”.

It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. 💙 pic.twitter.com/MmGA1vr9mR

— George Russell (@GeorgeRussell63) September 7, 2021