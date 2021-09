Cristiano Ronaldo ya entrena con el Manchester United

-Publicidad-

El futbolista lusitano, Cristiano Ronaldo, ya se presentó formalmente con el Manchester United para su primer entrenamiento, teniendo así su reencuentro con su excompañero y actual entrenador del equipo, Ole Gunnar Solskjær.

Luego de que pasaran 12 días de que fuera anunciado su fichaje y tras haber cumplido primero con sus compromisos con la selección nacional de Portugal, el futbolista regresó este 7 de septiembre a la ciudad deportiva del Manchester United para incorporarse nuevamente al plantel del equipo más ganador de Inglaterra.

Una vez ahí, en las instalaciones de Carrington, se dio el emotivo reencuentro entre el portugués y su antiguo colega en la cancha, el noruego Solskjær, quien actualmente es el director técnico del conjunto rojo. Dicho momento fue registrado por el mismo club que a través de sus redes sociales compartió la foto de una charla entre los dos sobrevivientes de aquel equipo que ganó la última Champions League de los “Red Devils” en la temporada 2007-08.

Look who's arrived at Carrington! 😍 @Cristiano 🤝 Ole #MUFC

Del mismo modo, ya en las canchas, el ganador de cuatro balones de oro tuvo su primer acercamiento con sus nuevos compañeros de equipo, enfundándose junto a ellos en las casacas de entrenamiento para la práctica del día.

A sneak peek inside @Cristiano's first day back at Carrington… 👀

Watch this and much more in Tuesday's 𝙐𝙣𝙞𝙩𝙚𝙙 𝘿𝙖𝙞𝙡𝙮 🎥👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 7, 2021