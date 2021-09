-Publicidad-

Sin contratar deuda, el gobierno de México inició la construcción de cuatro grandes obras, entre ellas la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, en el sur del país, que están generando 200 mil empleos, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, este lunes a través de uno más de los video que forman parte de la difusión de su Tercer Informe de Gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre.

En la grabación de 30 segundos, el mandatario también menciona al aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la base aérea de Santa Lucía, en Estado de México, y corredor en el Istmo de Tehuantepec.

Con presupuesto público construimos importantes obras de infraestructura que generan más de 200 mil empleos y benefician al pueblo de México. pic.twitter.com/neLDeEAp2j — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 7, 2021

Previamente, en otra grabación, afirmó que su gobierno cumplió con el compromiso de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y financiar programas sociales —que ya son un derecho constitucional.

Hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, financiar programas sociales —que ya son un derecho constitucional— para el bienestar de nuestro pueblo. pic.twitter.com/AFL6DRAeko — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 6, 2021

Destacó que tales acciones han sido posibles gracias al combate a la corrupción, que permite hacer rendir en el presupuesto.

También destacó que, a la fecha, tres millones de campesinos reciben apoyos del gobierno federal, como fertilizantes gratuitos, precios de garantía para sus cosechas y el Programa Sembrando Vida, que suma 420 mil beneficiarios.

El campo fue el único sector que permaneció de pie ante la crisis originada por el #COVID19. pic.twitter.com/CsdDW7TcNb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 6, 2021

Asimismo, en el primer video publicado este lunes, remarcó que, cuando llegó al gobierno, el salario mínimo alcanzaba para comprar seis kilos de tortilla, ahora —aun con la reciente inflación— se pueden comprar dos kilos más.