La leyenda del fútbol, “Pelé”, es hospitalizado

Edson Arantes do Nascimento «Pelé», leyenda del fútbol mundial, fue hospitalizado en su natal Brasil para una cirugía luego de que le fueran detectadas anomalías en el colón, indicó el exjugador de 80 años de edad.

El pasado 31 de agosto, el mítico ex futbolista de la “Canarinha” y del Santos Futebol Clube de Brasil, “O Rei Pelé”, señaló a través de su cuenta de Twitter que estaría realizando unos exámenes médicos de rutina en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, mismos que según sus palabras había pospuesto por la pandemia del Covid-19. Ante esto añadió un comentario sarcástico en el que decía, “¡Avisen que no juego el próximo domingo!”.

Guys, I didn't faint and I'm in very good health. I went for my routine exams, which I had not been able to do before because of the pandemic. Let them know I don't play next Sunday! 👍🏽

