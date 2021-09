-Publicidad-

De los 200 libros dañados de la Biblioteca Palafoxiana dados a conocer en la auditoría a los museos del gobierno estatal, 10 están desaparecidos, indicó el secretario de Cultura estatal, Sergio Vergara Berdejo, en los 375 años de este recinto cultural.

En entrevista, el funcionario detalló que lo anterior forma parte del dictamen realizado a los 21 museos del gobierno estatal, en dónde se reveló que hay un faltante de 5 mil 981 piezas.

«Existen alrededor de 200 libros dañados, pero dentro del contexto, son 10 que no están, no existen, ahí viene todo, no sólo los libros dañados» afirmó.

-Publicidad-

Aunque no definió cuándo se dará a conocer el informe final, dijo que el gobierno estatal está asesorando a la dependencia para emitir la denuncia por las piezas faltantes.

Colocarán chips a 100 mil piezas

Asimismo, sostuvo que se está trabajando en el diseño de los chips que colocarán más de 100 mil piezas, con el fin de detectar la ubicación y tener el registro de cada una.

Los museos en dónde se implementarán los chips son Museo de Santa Rosa, Regional de Cholula, Casa de Alfeñique, Bello y González, Internacional del Barroco y la Biblioteca Palafoxiana.

- Publicidad -

En otro tema, Vergara Berdejo afirmó que las obras para la reconstrucción de las iglesias y conventos poblanos, dañados por el sismo de 2017, sigue avanzando, las cuales se realizan aún con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), extinto desde julio pasado.

Aclaró que las obras están siendo supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mientras la dependencia que encabeza sólo da acompañamiento.

El secretario fue entrevistado tras presentar las actividades para celebrar los 375 años de la fundación Biblioteca Palafoxiana, para lo cual se realizará una exposición de libros de valor histórico y cultural a partir del 6 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Inaugurado el 5 de septiembre de 1646 por el obispo Juan de Palafox y Mendoza, este espacio fue la primera biblioteca pública de América, es considerada un Monumento Histórico de México desde 1981 y en 2005 fue incluida por la Unesco como Programa Memoria del Mundo.