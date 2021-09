-Publicidad-

El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, lo volvió a hacer; el tapatío logró una remontada de 12 posiciones en el Gran Premio de Países Bajos y sumó unidades importantes para la escudería de Red Bull tras haber finalizado octavo lugar en el circuito de Zandvoort.

“Checo” Pérez arrancó desde la última posición tras ser penalizado en la parrilla de salida por su cuarto cambio de motor en la temporada y ya se había metido en la pelea directa por la zona de puntos tras la mitad de la carrera en las primeras 36 vueltas.

Fue a falta de poco más de 15 giros, cuando Pérez libró una verdadera batalla contra Lando Norris de McLaren, pues al momento en que “Checo” Pérez intentó atacar al británico hubo un roce de neumáticos y ambos pilotos corrieron el riesgo de abandonar la carrera.

Para fortuna de Sergio, el roce no pasó a mayores y se mantuvo en la competencia donde aprovechó las últimas vueltas para meterse hasta el octavo lugar tras dar cuenta del francés Esteban Occon.

“Checo” Pérez sumó así cuatro valiosos puntos para una escudería de Red Bull que además celebró la séptima victoria de la temporada de Max Verstappen, quien logró recuperar el liderato de la Fórmula Uno tras superar a sus dos rivales de Mercedes que completaron el podio de este Gran Premio de Países Bajos.

Lewis Hamilton terminó en la segunda posición, pero sumó un punto extra tras conseguir en la recta final la vuelta rápida de la carrera; mientras que su coequipero de Mercedes, Valtteri Bottas, se agenció la tercera posición.

