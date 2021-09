Los mejores Paralímpicos en la última década de México

-Publicidad-

La delegación mexicana paralímpica terminó los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 con una histórica participación de 22 medallas y como el país 20 de la justa, mejorando su números respecto a Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Este domingo, los Juegos Paralímpicos de Tokyo celebraron su clausura, dando así el cierre de las actividades de la justa. Así mismo, se dio final a un evento marcado por una gran actuación de los deportistas “tricolores”, siendo esta la mejor competencia para México en la última década gracias a sus 22 medallas, de las cuales 7 fueron de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Estas siete medallas de oro fueron otorgadas por parte por parte del levantamiento de potencia con Amalia Pérez; del atletismo con Mónica Rodríguez y José Rodolfo Chessani; en natación por José Arnulfo Castorena, Diego López y Jesús Hernández; así como por el taekwondo con Juan Diego García.

Las dos platas fueron cortesía de Gloria Zarza en el atletismo, y por Diego López con una segunda presea en la natación.

Por su lado, los 13 bronces fueron ganados en el atletismo por Rosa Carolina Castro, Rosa María Guerrero, Rebeca Valenzuela, Leonardo de Jesús Pérez y Juan Pablo Cervantes; en judo por Lenia Ruvalcaba y Eduardo Ávila; y finalmente en natación con la poblana Nely Miranda, Fabiola Ramírez, Jesús Hernández, Ángel de Jesús Camacho, nuevamente con un podio de Jesús Hernández y por una tercera presea par Diego López.

De este modo, el equipo de atletas mexicanos finalizó como la nación clasificada 20 en el medallero y superó el número de preseas conseguidas en las justas anteriores de Londres 2012 (21 medallas; 6 de oro, 4 de plata y 11 de bronce) y de Río de Janeiro 2016 (15 medallas; 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce).

