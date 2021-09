Mario Mandžukić cuelga los botines tras 17 años de carrera

-Publicidad-

El internacional croata Mario Mandžukić, de 35 años, hasta ahora en el Milán y exjugador del Atlético de Madrid, anunció este viernes en las redes sociales que se retira del fútbol, poniendo así fin a una carrera de 17 años.

El atacante croata, se despidió de sus seguidores con un mensaje emotivo dirigido a sí mismo cuando era niño y cuando se ponía las primeras botas de fútbol, en un mensaje que, acompañado de las fotos de un par de esos botines, empieza con «Querido pequeño Mario».

-Publicidad-

«Tendrás éxito ya que tendrás en tu camino a mucha gente que te va a ayudar, compañeros de juego junto a los que lucharás, entrenadores de los que aprenderás, aficionados que te alentarán, la familia, gerentes y amigos que siempre estarán de tu lado», escribe el delantero, uno de los más exitosos de Croacia.

«¡A todos ellos estarás para siempre agradecido!», prosigue el futbolista que en la temporada 2014-2015 jugó en el Atlético Madrid. Añade que ese niño, después de todos los éxitos y grandes momentos de felicidad «reconocerá un día el momento cuando hay que poner fin a la carrera de jugador«.

En los 17 años de su dedicación al fútbol, Mandžukić jugó también para clubes como el Zagreb, Dinamo, Wolfsburgo, Bayern y Juventus. «Pondrás esas botas en la vitrina, y serás feliz por no lamentar nada. El fútbol siempre será parte de tu vida, pero te alegrarás por el nuevo capítulo. ¡Que lo disfrutes!», concluye el mensaje.

- Publicidad -

Mandžukić, al que recientemente la prensa señalaba como candidato a un fichaje para el Barcelona, jugó para la selección croata un total de 89 partidos en los que hizo 33 goles.

Mario Mandzukic is retiring from football.

No one will ever forget this goal he scored in the 2017 Champions League final (🎥 @UEFAcom_it) pic.twitter.com/MwkBpM5yfb

— B/R Football (@brfootball) September 3, 2021