A mes y medio de que los nuevos ayuntamientos en Puebla entren en funciones, el 15 de octubre, al menos ocho están en suspenso, ya que en seis los resultados están impugnados, meintras que en San José Miahuatlán y Teotlalco habrá elecciones extraordinarias.

Esto, de acuerdo con un recuento hecho tras los recursos presentados por los partidos políticos o excandidatos en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), los cuales deben resolverse a más tardar el 14 del próximo mes.

En el caso específico de los municipios de San José Miahuatlán y Teotlalco, el pasado 6 de junio no se pudieron realizar los comicios debido a que militantes de Morena, partido que no pudo registrar a sus abanderados, tomaron las instalaciones del Consejo Electoral para impedir su instalación.

Ante esta situación, el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel Ángel García Onofre, mencionó que estas demarcaciones no se pudieron abrir las casillas, por lo que la gente no acudió a votar y ante esto no se tiene un ganador del ayuntamiento.

Debido a esto, el Congreso local deberá convocar a una elección extraordinaria en los dos municipios, lo cual se prevé que sea hasta el siguiente año. En tanto, los diputados deberán nombrar a un Concejo Municipal, toda vez que la actual administración concluye su gestión el 14 de octubre.

Tepjf analiza cinco casos

Por otra parte, los ayuntamientos en donde los resultados de la elección del 6 de junio están impugnados son Tehuitzingo, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca revocar la sentencia del TEEP que declaró como infundados los señalamientos de supuestas irregularidades en el cómputo.

Otro es el de Aljojuca, en el que el tricolor busca echar abajo la resolución del tribunal estatal en la que rechazó anular los resultados y, por el contrario, determinó confirmar la validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría respectiva.

El de Acateno es otro, ya que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó un recurso luego de que el TEEP declaró como improcedente su impugnación con la que intentó tirar la elección y que fue catalogada como improcedente.

A estos se suman el de Nopalucan donde el excandidato perredista a la alcaldía, Norberto Saldaña Amador, pretende revocar la sentencia del tribunal en la que desechó su recurso con el que pedía un nuevo escrutinio de los resultados en ese municipio.

Así como el de Baltazar Narciso Baltazar, presidente electo de Xiutetelco, que intenta revocar la resolución en la que se ordenó hacer un recuento de votos en seis casillas, como lo pidió el PRI, con el argumento de que no se realizó -de forma justificada- el recuento en la sede administrativa del Consejo Municipal, pese a que la diferencia de los votos nulos era mayor que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar.

Estos cinco casos se encentran radicados en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tepjf, por lo que la resolución que tengan aún puede ser recurrida en la Sala Superior, siendo ésta la última instancia a la que pueden acudir.

Caso de Coyomeapan, a cargo del TEEP

Mientras que el otro es el de Santa María Coyomeapan donde se tiene dos impugnaciones, una del PRI y otra del candidato de este partido, Guillermo Abasolo Romaña, que acusaron que durante la elección y su computo se “embarazaron” las urnas a favor del abanderado del PT-Morena, Rodolfo García López.

Es necesario comentar que en esta demarcación los pobladores tomaron las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, por lo que no permitieron que se llevarán las boletas, lo que ocasionó que dar ganador solo se basaran en lo que arrojó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Este asunto está a cargo del TEEP, por lo que la resolución que emita, en caso de ser negativa para el PRI, puede ser recurrida en la Sala Regional y en última estancia en la Sala Superior del Tepjf.