-Publicidad-

Al estar al 99 por ciento de su capacidad, se buscará expandir el panteón de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan con un terreno aledaño, indico el edil subalterno, José Baraquiel Calva Limón, quien rechazó que siguiera la venta de espacios.

En entrevista con Ángulo 7, tras la lectura del Bando Solemne, Calva Limón confirmó que el camposanto registra sobrepoblación, lo cual les aqueja «desde hace 10 años» y se ha acentuado con la pandemia de Covid-19.

El edil auxiliar afirmó que se ha gestionado expandir el panteón con un predio aledaño, de unos 15 por 150 metros aunque se ha pedido la atención de la Sindicatura municipal, -dijo- sin que se haya atendido la petición.

-Publicidad-

Previó que será el siguiente gobierno municipal, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, quien revise la enajenación del terreno, luego de comentar que el síndico, Gonzalo Castillo Pérez, «no lo tomó en serio».

«Ya lo tiene el síndico, pero no le han dado el seguimiento que merece, ya que es una prioridad no una necedad de uno (…) Yo creo que aquí el síndico no nos tomó en serio esta parte, esperemos que la nueva administración nos tome en cuenta, sobre todo por qué la pandemia no va a terminar ahora«, declaró.

Indico que el terreno en cuestión está «prácticamente abandonado«, mientras que actualmente se utiliza como tiradero, por lo que pidió se gestione su uso.

Rechaza perpetuidades

- Publicidad -

Cuestionado respecto a los dichos de algunos vecinos, que acusaron la venta de espacios «a perpetuidad« por hasta 15 mil pesos, el edil auxiliar dijo que esto «sí pasó», aunque ahora solo se gestionan lugares por refrendos.

Indicó que se han cedido espacios ante el sobrecupo del panteón, mientras que el periodo que se le da a cada lote es de siete años «sin perpetuidad».

Sostuvo que, ante el sobrecupo, se gestionó una capilla pública, la cual cuenta con gavetas y nichos para la colocación de restos, las cuales son por un tiempo definido.

«Yo me he evocado a hacer unas capillas públicas, para la gente sin dinero y que no tiene lugar ahí las hemos estado depositando», dijo Calva Limón.

Comentó que está estructura cuenta con 17 gavetas para caja, las cuales ya han sido ocupadas, mientras que hay 70 nichos, de los cuales hay 50 disponibles.