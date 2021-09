México, sin público por primera vez jugará en una eliminatoria

-Publicidad-

La Selección Mexicana tendrá una noche fuera de lo común en el Estadio Azteca cuando enfrente a Jamaica sin el apoyo de su afición por el castigo que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le impuso con un partido a puerta cerrada.

A lo largo de la historia, el “Tri” sólo ha jugado dos partidos en el “Coloso de Santa Úrsula” sin el aliento de los seguidores mexicanos; los anteriores dos compromisos fueron en partidos no oficiales y no en uno para clasificación al mundial como en este caso, además de que fueron por decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y no, por cumplir una sanción.

En 1994, el entonces entrenador de la selección, Miguel Mejía Barón, solicitó que su equipo jugara un amistoso ante los Gallos Blancos de Querétaro, en busca de afinar detalles del combinado nacional. El partido terminó empatado 2-2 y fue el primer compromiso que México jugó en el “Azteca” sin gente.

-Publicidad-

Posteriormente, en fechas más recientes, en septiembre del 2020, México jugaría un amistoso ante Costa Rica, pero el cuadro ‘tico’ canceló por las complicaciones sanitarias, por lo que Guatemala entró en sustitución luego de que aceptara una invitación. En dicho encuentro, el “Tri” no tuvo problemas y goleó 3-0 a los centroamericanos.

Para este cotejo contra Jamaica, el equipo “azteca” se ha visto obligado a la disputa de lo que será un partido histórico para el combinado mexicano, pues para este evento se estaría dando el primer partido de una eliminatoria en la que México jugará sin la presencia de los aficionados, con motivo de la ya mencionada infracción por la presencia de actos discriminatorios y homófobos en las gradas de los partidos de la selección.

No obstante, para el 7 de octubre, México estaría regresando al Estadio Azteca para enfrentar el cuarto compromiso del octagonal final ante su similar de Canadá, en un duelo en el que espera que no se presente una nueva sanción para la FMF.

- Publicidad -

Editado por Etianne Castillo Hernández.

Fuentes: AS