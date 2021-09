-Publicidad-

Zakia Khudadadi, la deportista paralímpica de Afganistán que ante la crisis social y humanitaria desatada en su nación solicitó ayuda para su evacuación, finalmente cumplió su sueño de debutar en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

Este jueves, el Centro de Convenciones Makuhari Messe de la prefectura de Chiba vivió el inicio de actividades de las competencias de taekwondo de Tokyo 2020. Para dicho evento, la deportista afgana de 22 años sostuvo su debut en la justa dentro de la competencia femenil K44 de los 49 kilogramos, participando en dos combates a lo largo de la noche.

En su primer duelo, en la ronda de las 16 mejores, la de Afganistán se vio las caras con la uzbeca Ziyodakhon Isakova, con quien desarrolló un duelo sumamente parejo. Si bien Khudadadi consiguió ponerse al frente en el primer round con un tanteador de 6-5, los siguientes dos turnos fueron para Isakova, dando la vuelta para ponerse arriba en el marcador final de 17-12.

-Publicidad-

Posteriormente, la taekwondoín afgana vería otra oportunidad para continuar en la competencia en las partidas de repechaje; ahí se encontró como oponente a la ucraniana Viktoriia Marchuk, a quien dominó por dos asaltos con un marcador de 20-13, sin embargo, una nueva remontada le propinaba su segunda derrota, ahora por 34-48, terminando así su participación.

Afghanistan 🇦🇫 athlete Zakia Khudadadi, in the red, competes in the women’s K44 -49kg weight category in taekwondo.

She becomes Afghanistan’s first female athlete to compete at the Paralympic Games since Athens 2004. pic.twitter.com/jZ3dBxJaVy

— Devin Heroux (@Devin_Heroux) September 2, 2021