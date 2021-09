Tres años del gobierno de AMLO y Cepal prevé avance en economía

-Publicidad-

Cepal: México crecerá 6.2% en 2021 // Promedio de AL: 5.9% // Panamá, el de mayor avance, con 12%

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que tras la pandémica sacudida de 2020, la economía mexicana ha tomado vuelo y en el presente año crecería 6.2 por ciento, de tal suerte que en la escalera latinoamericana nuestro país ocuparía el sexto peldaño con el aumento referido, aunque para 2022 la estimación se reduce a 3.2 por ciento, de acuerdo con la más reciente estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El organismo especializado de la ONU divulgó ayer su Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021 (Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del Covid-19), en el que en materia de crecimiento económico Panamá ocupa la primera posición regional, con 12 por ciento de incremento. Le siguen Perú (10.6 por ciento), Chile (9.2), Argentina y Colombia (7.5 en cada caso) y México (6.2),

Para 2022, si bien la Cepal mantiene su optimismo sobre el positivo comportamiento económico de la región, subraya que el ritmo de avance sería menor al de 2021. Así, Panamá se mantendría a la cabeza regional, con un aumento de 8.2 por ciento en el producto interno bruto (PIB). Le seguiría Perú (4.4), Colombia (3.8), México y Chile (3.2 cada uno) y Argentina (2.7).

Aquí la columna completa

AMLO: el (más difícil) último trienio

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que aun cuando en estricto apego al calendario no ha cumplido tres años de haber tomado posesión de la Presidencia de la República (ello sucederá el próximo 1 de diciembre), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rendirá hoy su tercer informe de gobierno, conforme al protocolo que acompaña la apertura de sesiones ordinarias del congreso federal, reconstituido específicamente en su cámara de diputados.

Más que la revisión del pasado casi trianual, cuyas vicisitudes han quedado registradas en las conferencias mañaneras de prensa y respecto al cual hay una abundancia de posicionamientos derivados de los cristales partidistas con que se mire, la mayor expectación se refiere al futuro, a lo que sucederá en este segundo y último tramo del paso del hiperactivo tabasqueño por el timón nacional.

No llega AMLO a este segundo trecho en condiciones negativas. Mantiene un índice notable de popularidad, su base social y clientelar se mantiene viva y no tiene enfrente oposición y opositores viables, que le resulten políticamente peligrosos.

Aquí la columna completa

- Publicidad -

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Hay futuro. “Estoy satisfecho con lo que hemos logrado”, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a unas horas de rendir su Tercer Informe de Gobierno. Aseguró que “hay futuro y porvenir” para México, una vez que las bases de la Cuarta Transformación han quedado establecidas. El mandatario estimó que el país “es ejemplo a nivel mundial”, ya que, a pesar de la pandemia y de la pérdida de empleos, hay gobernabilidad y paz social, además de que las reservas crecieron 20 mil millones de dólares. Consideró que el proyecto no se detuvo porque se combatió la corrupción y se hicieron realidad acciones “irreversibles”. Y lo que falta.

2. No veo, no hablo, no escucho. Así se comporta el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, quien ignora los reclamos de un sector de sus gobernados. Tras ocho días de plantón frente al Palacio de Gobierno, el dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Fernando Artero, sostuvo que es incomprensible que el gobernador desdeñe las demandas sociales de los ciudadanos que votaron por él y a quienes gobierna. A unos días de concluir su administración, dijo, el mandatario local se niega a cumplir los compromisos que adquirió su administración con las familias y grupos vulnerables que representa el movimiento antorchista. Decenas de campesinos esperan ser recibidos por Aysa, quien ni los ve ni los oye.

3. Pendientes por resolver. Entre los temas para la segunda mitad de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla que en su iniciativa de reforma electoral se reduzca el financiamiento público a los institutos políticos nacionales. Tiene en el tintero temas de capital importancia para terminar de armar la Cuarta Transformación del país: la reforma electoral, la revocación de mandato, contemplada para celebrarse por primera vez en la historia de México en abril del próximo año, inscribir a la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma eléctrica. De vital importancia reducir sustancialmente las aportaciones federales al PAN, PRI, PRD, Verde, PT, MC, Morena. Bien. El dinero que sirva para mejores objetivos.

Aquí la columna completa