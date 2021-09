Un mexicano más a Europa: Muñoz llega al Newcastle

-Publicidad-

El futbolista mexicano de 19 años, Santiago Muñoz, oficialmente se convirtió en el nuevo refuerzo del Newcastle United de la Premier League de Inglaterra, luego de que tanto británicos como el Santos Laguna llegaran a acuerdo por un préstamo del jugador.

Luego de una larga espera de poco más de dos semana de rumores, Santiago Muñoz finalmente fue presentado por el Newcastle como su nuevo futbolista de cara a la campaña 2021-22, noticia que se dio a conocer a través de una publicación realizada por las cuentas oficiales en redes sociales del mismo conjunto inglés, donde con una imagen le daba la bienvenida al exlagunero.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨

Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.

Welcome, Santi! 🙌🇲🇽

— Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021