Personal del IEE, que acudió por la paquetería electoral a Coyomeapan fue retenido por 10 horas en el Consejo Municipal por pobladores por la falta de una mesa de diálogo con el gobierno estatal acordada para el lunes, para acusar represión en su contra e irregularidades en el ayuntamiento.

Así lo comentaron a Ángulo 7 fuentes al interior del Instituto Electoral del Estado (IEE), aunque se desconoce cuántas personas son las que estuvieron retenidas.

De acuerdo con los datos, cerca de las 9 de la noche , los pobladores determinaron que se fueran, pero sin la documentación electoral, pues dijeron que “ya no confían” en las autoridades electorales, por lo que los paquetes se quedaron.

Por su parte, Claudia Martínez, del Colectivo Nacional de Alerta Temprana, señaló que la semana pasada se había acordado entre pobladores y el IEE que fueran a recoger las boletas, pues desde el 6 de junio las tenían a resguardo, al acusado que hubo irregularidades para que ganara Rodolfo García López.

No obstante, en una asamblea que se hizo el domingo los habitantes determinaron que siempre no permitirían que se las llevaran, lo cual fue informado ante el instituto el lunes por la tarde, por lo que desconocen porqué los mandaron.

Debido a esto, aunque el personal del instituto llegó a las 11 de la mañana, no les permitieron entrar y fueron retenidos por varias horas, con la advertencia de que no los dejarían ir hasta que Gobernación llegará a dialogar con ellos.

“Al IEE se le dio aviso de esto, el pueblo acordó que siempre no les iban a dar las actas, que ya no fueran, no saben porque llegado y esto generó la molestia de las personas y por ello es que fueron retenidas por varias horas”, asentó.

Llega Gobernación por conflicto

Y es que se había acordado una mesa de diálogo para el lunes para abordar el conflicto, pues pobladores acusaron que la familia de “Los Celestinos” ha impuesto un cacicazgo en el municipio, desvío de recursos, reprimiendo a pobladores y amenazándolos para que no hagan alguna acción contra ellos

Dijo que la Secretaría de Gobernación (Segob) ponía de pretexto que necesitaba los nombres de los representantes de los pobladores para saber con quién iban hablar, pero como no se los dieron por ello es que no acudieron a la reunión pactada.

Tras esto, cerca de las 9 de la noche fue cuando personal de la dependencia llegó a la demarcación para tratar de mediar el conflicto, por lo que fue hasta ese momento que permitieron que los trabajadores del IEE se retiraran pero sin las urnas.

No obstante, denunció que llegaron con policías estatales y granaderos, lo que podría generar un conflicto mayor, pues los habitantes están molestos con la gestión de “Los Celestinos” y la falta de respuesta de las autoridades estatales y electorales.