-Publicidad-

El TEEP quitó la diputación local por el distrito 9 de la capital a la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia y se la otorgó a la morenista Melissa Jauli Gutiérrez, toda vez acreditó anomalías en varias casillas; el blanquiazul señaló que defenderá el triunfo de su abanderada”.

El proyecto, presentado este lunes en sesión por la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, tras la impugnación de Morena, señaló que se presentaron irregularidades en el conteo de votos el pasado 6 de junio, así como hechos registradas en diferentes casillas, mismas que tenían que ser anuladas, pues no se acreditó la legalidad de las mismas.

Sostuvo que, tras analizar el recurso, se observó que la diferencia entre una y otra candidata fue muy poco, por ello es que, “una vez realizadas las operaciones aritméticas respectivas a la recomposición de los votos erróneamente computados a favor de los partidos de Morena y PT, los no computados al PAN y la resta de las seis casillas anuladas”, se determinó revocar la constancia de mayoría a la panista y ahora el Instituto Electoral del Estado (IEE), deberá entregársela a la candidata de “Juntos Haremos Historia”.

La magistrada Idamis Pastor Betancourt se pronunció en contra de la resolución al señalar que la diferencia era de 87 votos, pero no se sabía si con sufragios no computados se podría acreditar que la morenista obtendría el triunfo, por lo que sostuvo que no debería modificarse.

Tras la resolución, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, advirtió que recurrirán hasta las últimas instancias para defender el triunfo de Rodríguez Della Vecchia, pues calificó como “inadmisible” el actuar del tribunal.

A través de un comunicado, manifestó que irán a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), al considerar que se carecen de elementos suficientes para revocar la victoria de la panista en el distrito 9.

- Publicidad -

“No permitiremos que roben en la mesa lo que se ganó en las urnas el pasado 6 de junio, en una jornada electoral histórica en la que la voz de los ciudadanos se manifestó en contra de los malos gobiernos y acciones de Morena. El Tribunal Electoral del Estado está secuestrado políticamente, repruebo su actuación”, asentó.