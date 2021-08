No bajar la guardia ante Covid pese a estar vacunados, piden

-Publicidad-

Silvia Flores Castillo, jefa de enfermeras del Hospital Rural en San Salvador El Seco y coordinadora de la logística de aplicación de la vacuna contra el Covid-19, pidió a la población no bajar la guardia, aunque cuente con el esquema de vacunación completo.

Flores Castillo, tiene 20 años de experiencia laboral y forma parte del programa IMSS-Bienestar en Puebla, mismo que actualmente atiende la pandemia del Covid-19.

En su intervención, la enfermera señaló que tanto ella como el personal a su cargo reciben capacitación continua para realizar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, así como la atención de contagios, labor que ha sido reconocida como parte medular del apoyo y auxilio a los pacientes con el objetivo de que todos estén protegidos contra esta enfermedad respiratoria.

Afirmó que, durante esta experiencia, el personal de enfermería se ha comprometido en el desempeño de sus funciones; y a pesar de las jornadas extenuantes en los días de vacunación, el personal muestra una actitud positiva, lo que ha valido agradecimientos para su gremio, lo cual fortalece al sector salud.

Silvia es una de las más de 70 mil personas recuperadas del Covid-19 en Puebla, quien señaló que “el aislamiento y el no poder ver a tu familia no se le deseo a nadie”, por lo que recomendó a la población no confiarse y no bajar la guardia, incluso si ya tiene el esquema de vacunación completo, ya que el virus sigue vigente.

“Las exigencias son mayores debido a lo desconocido y a la gravedad de la emergencia en la que aún nos encontramos”, sostuvo.

