En riesgo reelección de Genoveva Huerta

Persiste el favoritismo en el nombramiento de supervisores de Educación Superior

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que este fin de semana se publicaron los resultados de la convocatoria que abrió la Secretaría de Educación Pública para seleccionar a los nuevos supervisores de Escuelas Normales y de Instituciones de Educación Superior de la entidad para los dos siguientes años.

De los 34 supervisores que deberían ser designados por la SEP, fueron nombrados los 11 de Escuelas Normales y sólo 12 de los 23 de Instituciones de Educación Superior. De los 11 nombramientos pendientes, aún no se define cómo serán designados si por dedazo o mediante una nueva convocatoria

Entre los seleccionados figuran tres personas estrechamente vinculadas al secretario general saliente de la Sección 51 del SNTE, Jaime García Roque: Jesús Moreno Cortés, Salvador Torres Castillo y Janeth López Rojas. El primero es el encargado del Acervo Fotográfico de la Sección 51, el segundo es el secretario de Negociación Salarial del sindicato, y la última es la pareja sentimental del líder magisterial, y quien ya era titular de la Supervisión de la zona escolar 12 de Instituciones de Educación Superior.

Quien también logró repetir como supervisor de Normales con financiamiento público estatal y privado fue el ex secretario general de la Sección 23 del SNTE, Neftalí Dante Nolasco Hernández. También lo logró Andrés García Castillo, ex director del BINE y ex director de Formación Docente de la SEP.

Quedaron fuera de las supervisiones Emelia Odette Castellanos Cervantes, quien tenía nombramiento en la zona escolar 03, pero que en realidad se desempeña como secretaria técnica de la Sección 51 del SNTE; el hijo y la nuera del ex secretario de Educación José Fabián Sandoval, Fernando Sandoval Olivares y Luisa Guadalupe Galicia Martínez; y Oscar Francisco Daza Ramírez, pareja de la panista Leonor Popocátl Gutiérrez, presidenta de la Comisión Organizadora Electoral del PAN Puebla.

Eduardo Rivera pide piso parejo al CEN

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la “cantada” reelección de Genoveva Huerta Villegas al frente del Comité Directivo Estatal del PAN podría truncarse, posibilidad que se infiere a partir de la revisión de los acontecimientos ocurridos la semana pasada en ese partido político.

Como trascendió el jueves en tiempo real a través de Twitter, el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul anuló la sesión del consejo estatal mediante la que se habían designado los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral que servirá de árbitro para el cambio de dirigencia.

Esa misma tarde, Huerta Villegas convocó a una nueva sesión para reponer el proceso, apresurada por tratar de cumplir con los plazos que le permitieran mantener la concurrencia de la renovación de presidente estatal con la del nacional.

El CDE de Genoveva Huerta tenía un límite para presentar ante las instancias correspondientes del partido la Comisión Organizadora Electoral fiel y legalmente constituida.

Según la dirigente, ese plazo vencía el jueves a la media noche, por lo que todavía se encontraba en tiempo para reponer el proceso y caminar hacia su reelección, en paralelo a la de Marko Cortés; según sus opositores, había concluido el miércoles, por lo que ya no tenía manera legal de evitar el aplazamiento, un punto que para este grupo es crucial en el cumplimiento de sus fines.

A punto de que el CEN le quite a Genoveva Huerta el control del proceso electoral de Puebla

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que Genoveva Huerta Villegas se está jugando su última carta en el intento de reelegirse como presidente estatal del PAN, pues luego del segundo intento fallido –la noche del jueves pasado– de designar una Comisión Electoral a modo, hay muchas posibilidades de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista asuma esa función y, por ende, le quiten a la actual dirigente la posibilidad de manipular los comicios albiazules a su favor.

Huerta Villegas busca al puro estilo morenovallista ganar la reelección “arrebatando” el resultado a su favor, para lo cual es prioritario tener el control de la Comisión Electoral, pues sin ese órgano las posibilidades de ganar se diluyen totalmente.

Dentro del PAN se tiene la estimación de que la presidente del Comité Directivo Estatal a lo mucho tendría el respaldo de un 20 o 30 por ciento de la militancia como consecuencia de que se le responsabiliza, con justa razón, del grueso de los descalabros electorales que enfrentó el partido en los comicios del pasado 6 de junio.

El Yunque sin adelitas

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el más fuerte manotazo que dio Rafael Moreno Valle a los panistas para dejarles en claro que era él y nadie más quién mandaba en el partido fue en la primera sesión del consejo blanquiazul, como instituto político ya en el poder.

Apenas había tomado posesión del cargo cuando el entonces gobernador ordenó que el mismo día de la reunión panistas fuera detenido a la vista de todos el particular de Ana Teresa Aranda, Pedro Baroja.

Un operativo policiaco se montó afuera del hotel de la familia Von Raesfeld para esposarlo y llevárselo, acusado de peculado como edil de Palmar de Bravo. Ni 20 mil pesos sumaba el desvío.

Era una posición de fuerza ante El Yunque para dejarle el claro que el PAN era de él.

Hoy Moreno Valle ya no está.

Monreal, en su laberinto

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que Ricardo Monreal vive sus horas más oscuras, en lo que a la relación con el presidente López Obrador se refiere.

El fondo y la forma de su relevo como hombre de confianza de Palacio Nacional en el Senado, no dejan lugar a dudas.

El zacatecano transitó de la gloria al infierno y juran los enterados que la defenestración se la ganó a pulso.

Que su gran pecado fue el priorizar una agenda política personal, que no necesariamente era la misma de quien hasta hace poco era en los hechos su jefe y amigo.

Y esto, de acuerdo con los protocolos con los que se maneja la 4T, simple y sencillamente resulta imperdonable.

¿La crónica de una tragedia anunciada?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que contra todo razonamiento, el regreso a clases presenciales se realizará este lunes 30 de agosto, no importando que nos encontremos en uno de los momentos más críticos de la pandemia, mejor conocido como tercera ola.

Lo he dicho varias ocasiones, tengo claro que es necesario comenzar a resarcir el rezago educativo que se ha generado durante este año y medio, pero no ahora, es una verdad científica que no existen las condiciones sanitarias para ello.

El retorno a las aulas que se dará “llueva, truene o relampaguee” desnudará las carencias, una de ellas, la del sentido de la responsabilidad.

