El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se enlazó a la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para informar del regreso a clases presenciales en la entidad y agradeció la atención que la Federación ha dado a Puebla.

El mandatario poblano destacó que en la entidad volverán a las aulas un millón 700 mil alumnos de todos los niveles educativos, de 18 mil instituciones públicas y privadas.

Aseveró que no solamente se trata del regreso a clases presenciales de los estudiantes, sino también de los maestros, del gobierno y de la sociedad en su conjunto, además de que existe la necesidad de romper “con el ciclo que afecta la salud y el comportamiento humano”, tras año y medio de que las escuelas han estado cerradas por la pandemia.

Desde el Centro Escolar Venustiano Carranza, en Tehuacán, comentó que su administración se mantendrá pendiente de la seguridad de los estudiantes, por lo que se cuenta con un despliegue de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

AMLO pide a médicos estar atentos de menores

Por su parte, López Obrador pidió a los médicos poblanos, particularmente a los del sector público, que estén atentos a lo que ocurra en las escuelas, que se tenga información de dónde se ubican los centros de salud, los hospitales, para que haya una buena organización entre autoridades y se cuide a los menores.

Argumentó que puede ser que existan contagios de Covid-19 en las aulas, pero se pueden aislar y atender, además de que se ha demostrado que tienen menos riesgos.

Destacó que casi todos los trabajadores del sector educativo están vacunados contra el virus, pero aún así se deben seguir los protocolos y “cuidarnos todos”.