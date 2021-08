-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó su nuevo libro “A la mitad del camino”, el cual es un resumen, de cuatro capítulos, de los tres años de su gobierno e invitó a sus adversarios a leerlo, ya que “no podemos tener un pensamiento único”.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que en el documento se contienen los argumentos de lo que está realizando desde su administración.

Recomendó a sus adversarios leerlo pues “no se van a aburrir, aunque no estemos de acuerdo, que es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”.

El mandatario anunció, en su conferencia del pasado 6 de julio, que el texto tendrá cuatro capítulos, de los cuales en el primero tratará de lo que su administración ha hecho hasta el momento en lo referente a la política interna.

Señaló que en el segundo capítulo hablará sobre la política exterior, como la importancia de la firma del Tratado México Estados Unidos y Canadá (TMEC); el tercero será un análisis del comportamiento de sus “adversarios” y cómo se conformó un bloque “reaccionario” que ha querido detener el proceso de transformación.

Mientras que, dijo, en el último apartado hablará de “cómo veo el futuro” y qué espera a finales de gobierno, tomando en cuenta que tiene que pasar la “prueba de la revocación de mandato”.