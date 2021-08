-Publicidad-

En una protesta, alumnos, maestros y miembros del comité estudiantil exigieron que el campus de la Udlap, el cual fue tomado desde el 29 de junio por policías estatales, sea liberado para poder continuar con las clases presenciales e híbridas.

Con pancartas en mano, al grito de “¡Libre Udlap!” y “¡Campus libre!”, cientos de alumnos se dieron cita a un costado de las instalaciones, sobre la calle 14 oriente, en San Andrés Cholula, para pedir a los gobiernos federal y estatal que colaboren para regresar la institución a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (Fudlap) y a las autoridades académicas, presidida por Margarita Jenkins de Landa.

En entrevista con Ángulo 7, Michelle Farías, estudiante y miembro del comité, demandó que, a tres semanas de regresar a clases, no se puede asistir de manera presencial a la universidad a tomar talleres ni laboratorios, debido a que el actual patronato, el cual está a cargo del campus, le da prioridad al conflicto legal, antes que a la educación.

A nombre de la comunidad, pidió que se respete el estatuto orgánico de la Udlap, destituyendo al rector Armando Ríos Piter, nombrado por el nuevo patronato, al decir que no tiene el grado académico para estar en el cargo.

Solicitó que los servicios escolares, trámites y cobranza regresen al mando de la gestión de la rectora interina Cecilia Anaya Berrío, quien ocupó el lugar de Luis Ernesto Derbez Bautista a nombre de la fundación, a quien se le giró una orden de aprehensión.

Sin diálogo con nuevo patronato

Dejó en claro que no llevarán a cabo un diálogo con el nuevo patronato, colocado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, porque no han cumplido sus propuestas y han mentido.

“No vamos a acercarnos con el patronato por dos razones, nos han mentido a nosotros, dijeron que iban a sacar a policía y no fue cierto, no le dan mantenimiento a las instalaciones, piden millones de pesos, los laboratorios que necesitan equipo y cuidados y no les están dando”, subrayó.

Además, acusó que el nuevo patronato ha tenido un acercamiento inadecuado con los maestros y alumnos, al decir que los han “acosado” con llamadas personales, cuando nadie ha proporcionado su número de teléfono.

Por su parte, Alexis Murillo, miembro del comité, comentó que es la tercera vez que se manifiestan y lo seguirán haciendo hasta que haya una respuesta y se atiendan las peticiones mencionadas.