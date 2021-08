-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció que integrantes de la CNTE en Chiapas volvieron a bloquearle el paso y reiteró que el caso es “meramente politiquero”, pues tiene que ver con la dirigencia, no con todos los maestros del estado.

En la inauguración del Hospital General de Zona Número 1 Nueva Frontera en Tapachula, aseveró que los miembros del magisterio volvieron a cerrarle el paso el pasado sábado y este domingo, luego de que lo hicieron la mañana del viernes, impidiéndole realizar la conferencia matutina.

Expresó que como presidente “legal y legítimamente constituido” no puede ser rehén de nadie, esconderse o huir, por lo que pidió a los maestros entender que “esos no son los modos”.

Aseguró que no tienen ningún pendiente con el magisterio de Chiapas ni con el nacional, pues “como nunca” los ha apoyado, no se les ha maltratado y no se impuso la reforma educativa.

Mencionó que las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen que ver con “una vanguardia” y pidió a los dirigentes consultar a los demás maestros, para preguntarles si “así se debe tratar al presidente”.

Un grupo de CNTE nunca ha estado a favor nuestro

López Obrador refirió que un grupo en el magisterio “nunca ha estado a favor de nuestro movimiento”, pues en las elecciones en lugar de contribuir, quemaban urnas, pues no estaban de acuerdo con la vía electoral, llamando a no votar.



Comentó que luego del triunfo de su movimiento, los dirigentes de la CNTE “se quedaron sin argumentos y tienen que repetir y repetir que somos iguales”.

Añadió que tienen diferencias con el gobernador Rutilio Escandón Cadena, las cuales “no tenían con el anterior”, por lo que buscan dejarlo “en mal”, ante la prensa internacional y los medios que en su mayoría están en contra de su gobierno.

“Les pido a los maestros que analicen este asunto, que lo reflexionen bien, no creo que haya habido un presidente que haya tratado con tanto respeto a las maestras y maestros de Chiapas”, destacó.