Luego de dos horas de bloqueo, miembros del CNTE dejaron ingresar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a donde acudiría a la reunión de seguridad y la conferencia matutina.

De acuerdo con medios nacionales, fue cuando finalizó la conferencia de prensa que los integrantes del magisterio abrieron el paso al mandatario, quien no participó en “la mañanera”, por lo que envió un video desde la camioneta en la que viajaba y estaba retenido.

Según algunas fuentes, las personas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron dejar que el presidente pasara, pero trabajadores de la salud continuaron con el bloqueo.

En algunos videos difundidos en redes sociales se observa cómo la camioneta en la que se transportaba López Obrador avanza entre los manifestantes, quienes portan diversas pancartas y gritan “no nos olvides” en varias ocasiones.

En el video que el mandatario envió a la conferencia matutina, aseveró que no podía ser rehén de nadie y no someterse a chantajes, pues señaló que el bloqueo tenía que ver con grupos de intereses creados de la dirigencia de la CNTE y no con demandas de las bases, por lo que decidió no bajar a dialogar con los inconformes.

