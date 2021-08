-Publicidad-

Extrabajadores del ayuntamiento de Coronango acusaron que, en las últimas dos semanas, fueron despedidos más de 100 personas de al menos 11 áreas, entre ellas Seguridad y Gobernación, argumentando que “ya no hay dinero”, pese a que la administración concluirá el 14 de octubre.

De acuerdo con una denuncia anónima que hicieron los afectados a Ángulo 7, que omitieron su nombre por temor a represalias, recriminaron que la Comuna, encabezada por Antonio Teutli Cuautle, esté haciendo esto “sin ton ni son”, sin importar si son directores o personal de otros niveles.

Dijeron que estos despidos han sido en las direcciones de Desarrollo Económico, Atención Ciudadana, Contraloría, Medio Ambiente, Cultura, Gobernación, Servicios Generales, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Planeación y Transparencia, lo cual hicieron de un lado a otro.

Recriminaron que el ayuntamiento ponga como justificación que no hay dinero para cubrir la nómina, cuando se supone que el presupuesto se etiquetó desde el año pasado, por lo que son recursos que no se pueden tocar y ante esta situación tampoco saben si les darán liquidación, pues no les dijeron nada.

“Dinero está entrando, no pueden decir que no hay, por ley el capítulo mil (nómina) no se puede tocar ni mezclarlos con otras cosas, si dicen que no tiene para pagar entonces qué le hicieron, están desarticulando todo, no nos enteramos de todo porque no estamos en todas las áreas, pero seguro hay más”, asentaron.

Comentaron que son áreas sustantivas que funcionan todos los días y no saben cómo atenderán a los ciudadanos, ya que esta cifra podría ser mayor toda vez que son tres edificios en donde hay dependencias.

Cuestionaron que “casualmente” solo en Tesorería no se ha despedido a nadie, la cual está encabezada por Silvia Toxqui Fabián, por lo que pareciera que es esta funcionaria “es la que manda”, ya que igual en su momento fue la que dijo que no había dinero para pagar las nóminas de la quincena pasada, pero que después “siempre sí lo hicieron”.

Nómina no puede mezclarse con otros fondos

Aunado a esto, mencionaron que antes de que fueran despedidos, pudieron notar que el alcalde morenista tiene un vehículo de lujo Cougar nuevo, por lo que pusieron en duda si el salario del edil le alcanzó para comprárselo, mientras que a ellos les dijeron que no hay dinero.

Sostuvieron que, en todo caso, quien debería de despedirlos debe ser la administración entrante, puesto que con Teutli Cuautli se deben ir los integrantes de su gabinete, por lo que pareciera que está haciendo “todo para no dejarle personal”, toda vez que no pudo reelegirse.

Los extrabajadores señalaron que con esto se dejará de prestar el servicio a los ciudadanos, hecho que le informaron al alcalde, aunque no hubo respuesta, pues, por el contrario, solo le hace caso a la tesorera y esto solo genera que termine mal su gestión.

“Está quedando poca gente en el ayuntamiento y, entonces, el nuevo gobierno que deje no va pode trabajar bien; puede contratar la gente, pero de aquí a que aprenden van a tardar algunos meses y entonces la atención al municipio que, deberás que está haciendo todo mal”, expresaron.