Magnates vs impuestos y México da refugio a afganos

Mabe, magnates insaciables y mezquinos // De electrodomésticos, cáncer y otras cosas // Algunos empresarios se echaron a perder

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que durante su reciente gira por Veracruz –estado muy golpeado por el huracán Grace– el presidente López Obrador contó un anécdota que traza de cuerpo entero el comportamiento de los grandes consorcios privados que operan en el país, los mismos que gozaron de todo tipo de prebendas durante el régimen neoliberal y creyeron que no sólo se las merecían, sino que serían eternas.

Andrés Manuel lo platicó así: se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos (para los damnificados) con una empresa (Mabe, presidida por José Luis Berrondo Ávalos); nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodomésticos; ya habían entregado una cantidad, y de repente informan que ya no iban a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con la cara más dura que el concreto los dueños de Mabe pretendían cerrar esa suerte de permuta mafiosa. ¿Qué hicimos?, explicó López Obrador. “No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos. Es más, hasta nos dijeron: ‘les vamos a hacer un descuento y nuestra empresa va a aportarles una cantidad de electrodomésticos para ayudar a los damnificados’. Entonces, les dijimos: no, cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando”.

¿Está funcionando bien la FGR?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que Luego del intercambio de duros señalamientos que ha habido en estos días entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés, toca a la Fiscalía General de la República, es decir, a Alejandro Gertz Manero, como titular de ese órgano “autónomo”, fijar con precisión los términos y alcances de las acusaciones de corrupción contra el citado Anaya.

Por lo pronto, y a pesar de que se ha declarado en fuga, el político forjado en Querétaro ha generado una atención mediática, que en buena parte es derivada de la que le ha sido prodigada en la Mañanera, y una recolocación en el escenario político, “apoyado” incluso por algunos personajes de la derecha que antes le señalaban también de corrupto, pero ahora “cierran filas” con él.

El papel y la responsabilidad de Gertz Manero en este episodio son centrales y trascendentes. Ayer la fiscalía hizo circular una síntesis de las acusaciones contra Anaya que este refutó burlonamente. Si el titular de la FGR no tiene adecuadamente sustentadas las acusaciones y ahora o más adelante se caen, se estará asestando un golpe político muy fuerte a la llamada Cuarta Transformación, que podría ser aprovechado esencialmente por el propio Anaya, por otro personaje o en general por la corriente opositora al obradorismo.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El poder de la unidad. La nueva etapa legislativa no pinta nada fácil para Morena y su intención de avanzar con las reformas pendientes. Y, rumbo a la elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, lo menos conveniente es que el partido llegue fracturado por una lucha interna que traería más quebranto que beneficio. Cuatro mujeres buscan suplir a Eduardo Ramírez y ellas son Bertha Caraveo, Imelda Castro, Marybel Villegas y Ana Lilia Rivera. Para evitar fricciones al interior de su bancada, Ricardo Monreal dejó en claro, desde el principio, que el proceso debe ser justo y transparente, y eso derive en el respaldo de todo el grupo parlamentario. Días de definición, pero sobre todo de cerrar filas. No es sencillo el reto que les espera.

2. Sello humanitario. Desde siempre la solidaridad con los extranjeros en desgracia ha sido una de las normas inalterables de la política internacional mexicana. Un esfuerzo humanitario liderado por el canciller Marcelo Ebrard les dio a los afganos que trabajaban para The New York Times y a sus familias, un resguardo que el gobierno de los Estados Unidos no pudo proporcionar, llevándolos a la Ciudad de México. “Recibimos a las primeras solicitantes de estatus humanitario en México provenientes de Afganistán, ellas forman parte del equipo de robótica y defienden un sueño: un mundo con igualdad de género. Bienvenidas”, escribió Ebrard. Más de cien personas a salvo. México es solidario.

3. Socialmente correcto. Quien no falta a sus convicciones es Jorge Argüelles, quien se llevó la tarde en la clausura de la Comisión Permanente, con un discurso sereno, que contrastó con el aquelarre entre panistas y petistas. El coordinador de diputados del PES puso en primer plano la transformación del poder político en la 4T, enunció los logros del movimiento y defendió la visión lopezobradorista. Se alineó con la austeridad republicana y aseguró: “fuimos responsables de ponerle un alto a la cultura del privilegio y los despojos. Entendimos que la transformación debía ser social, educativa y también moral”. Perfiles como el de Argüelles debería haber más en la política. Conciliador y comprometido con la causa al cien.

