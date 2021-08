Listos, los grupos de la Champions League 2021-22

-Publicidad-

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) definió por sorteo los primeros duelos para la fase de grupos de la Champions League: Manchester City contra Paris Saint-Germain y Bayern Múnich contra Barcelona, dos de los duelos más atractivos.

Este jueves, la capital de Turquía, Estambul, recibió a los dirigentes de la UEFA, así como a los representantes de los clubes participantes del máximo de clubes del viejo continente, como motivo de tradicional la realización del sorteo de la etapa de grupos en cual se designan los primeros rivales que cada escuadra enfrentará en la competición, ahora en su edición 2021-22.

Como primera parte del evento, previo a la definición de los encuentros y lugares de los equipos, el presidente de la organización, Aleksander Čeferin , entregó a modo de homenaje y gratitud un premio a todos los paramédicos que le salvaron la vida al futbolista danés, Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de un juego con su selección en la pasada Euro 2020.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen's life are the 2021 UEFA President's Award winners. #UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9

A lo largo de la repartición de grupos participaron estrellas invitadas como los ex futbolistas del Chelsea y campeones de Champions en la temporada 2011-12, el serbio Branislav Ivanović y el ghanés Michael Essien. Del mismo modo hizo su aparición el director técnico italiano, Claudio Ranieri. Todos ellos fueron los encargados tanto de la explicación de la dinámica así como de la práctica del sorteo, revelando los nombres de los clubes y sus sectores asignados para esta ocasión.

El primer grupo fue encabezado por el campeón de Inglaterra, el Manchester City, seguido por uno de los grandes favoritos como lo es el Paris Saint-Germain. Finalmente, la cuaterna fue completada por el Red Bull Liepzig, subcampeón de Alemania, y el Brujas, campeón de la liga de Bélgica.

Para este cuadro apareció el vigente campeón de España, El Atlético de Madrid, así como el club británico con más “orejonas” levantadas en la historia con 5, el Liverpool. Estos dos equipos fueron acompañados por dos excampeones del torneo, el Oporto de Portugal y el Milán de Italia.

En esta cuarteta, apareció el más reciente campeón de Portugal, el Sporting de Lisboa, acompañado por el tercer puesto de la temporada pasada de la liga alemana, el Borussia Dortmund; el actual campeón de los Países Bajos, el Ajax; y el último campeón de la liga de Turquía, el Besiktas.

En este conjunto de la primera etapa, el campeón de Italia, el Inter de Milán; el equipo con más títulos de campeón de Europa, el Real Madrid; y el subcampeón de Ucrania, el Shakhtar Donetsk, estarían viéndose de nuevo las caras en la fase de grupos tal como la campaña anterior. La única escuadra distinta en el grupo al de la temporada pasada es el Sheriff Tiraspol, que en este 2021 estaría disputando su primera Champions en la historia.

Para este sector, los dos primeros equipos que aparecieron en el orden fueron el campeón de Alemania, el Bayern Múnich, y el tercer lugar español, el Barcelona, por lo que los españoles estarían teniendo su primera revancha en contra de los “bávaros” tras la goleada por 8-2 recibida en la 2019-20. En cuanto a los otros dos equipos que completan el grupo, serían el Benfica, tercer lugar de Portugal, y el Dinamo de Kiev, vigente campeón ucraniano.

En este grupo F, el campeón y subcampeón de la Europa League se toparon de nuevo, el Villarreal de España y el Manchester United de Inglaterra respectivamente. Además, los acompañaron el Atalanta, tercer lugar de Italia, y el campeón de Suiza, el Young Boys.

Para esta división, fueron puestos el campeón de Francia, el Lille; el máximo ganador de la Europa League, el Sevilla; el campeón de la liga de Austria, Red Bull Salzburgo; y el cuarto puesto de la competición de Alemania, el Wolfsburgo.

En el último grupo, fue sorteado el vigente campeón de Champions, el Chelsea de Inglaterra, seguido del subcampeón italiano, la Juventus; así como por los actuales campeones de Rusia y Suecia, el Zenit y el Malmö respectivamente.

En cuanto a los partidos de la fase de grupos, han sido programados en calendario futbolístico para llevarse a cabo entre los meses septiembre y diciembre. La primera jornada se realizaría entre 14 y 15 de septiembre, la segunda entre 28-29 de septiembre de 2021, la tercera fecha del 19 al 20 de octubre, el cuarto encuentro del 2 al 3 de noviembre, la quinta jornada entre 23 y 24 de noviembre y por último, la fecha final de la primera ronda estaría jugándose entre el 7 y el 8 de diciembre.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021