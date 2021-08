FIFA pide a ligas europeas ceder a los seleccionados nacionales

-Publicidad-

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) mostró su negativa a la iniciativa de las ligas europeas de no ceder a los futbolistas seleccionados, pidiendo a todas las competiciones que permitan la participación de los jugadores con sus países.

El pasado 24 de agosto, la Premier League y la Football Association (FA) de Inglaterra anunciaron que, por petición del gobierno del Reino Unido, estarían restringiendo la salida de los futbolistas que jueguen clubes en dicha nación y que hayan sido convocados por los combinados de sus respectivos países, como parte de las medidas de prevención sanitaria por la pandemia del Covid-19. A esta postura, más ligas del viejo continente fueron mostrando un interés por replicarla en sus competiciones nacionales, tal como fue el caso de España e Italia.

Por esta situación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió por la mañana de este miércoles un comunicado en el cual plantaba cara a las entidades anteriormente aludidas así como a su iniciativa planteada. Es así que en esta carta, la máxima autoridad del balompié buscaba dejar en claro la relevancia de la participación de los futbolistas en la representación de sus selecciones, catalogando este tema como “un asunto de suma urgencia e importancia”.

“Hemos enfrentado juntos problemas globales en el pasado y debemos seguir haciéndolo en el futuro. La liberación de jugadores en las próximas ventanas internacionales es un asunto de gran urgencia e importancia. Estoy agradecido por el apoyo y la cooperación de muchas partes interesadas en el juego durante este período desafiante. Hago un llamado a una muestra de solidaridad de cada asociación miembro, cada liga y cada club, para hacer lo que es correcto y justo para el juego global”, mencionaba la carta redactada por el mandatario del fútbol.

Del mismo modo, Infantino indicó que estaría buscando ponerse en contacto con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, solicitando su apoyo ya que él ha sido uno de los principales y primeros promotores de las restricciones ya mencionadas.

“Le escribí al primer ministro Boris Johnson y le pedí el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA, que es uno de los máximos honores para un futbolista profesional. He sugerido que se implemente un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la EURO 2020 para los próximos partidos internacionales”, decían las palabras escritas por el presidente de la FIFA.

Por el momento, ante la falta de una respuesta y un acuerdo entre las partes involucradas, el tema seguirá latente, sobre todo porque el calendario futbolístico se encuentra sólo a una semana de distancia la siguiente fecha FIFA de septiembre, misma en la varias eliminatorias estarían dando inicio mientras otras tantas verían su reanudación.