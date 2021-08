Sin avance, obra para agua en colonia antorchista de Tehuacán, acusan

-Publicidad-

Vecinos de la colonia Movimiento Antorchista Nacional se manifestaron nuevamente en las oficinas administrativas de la presidencia municipal de Tehuacán para exigir a las autoridades la reanudación de los trabajos de introducción del agua potable.

El representante de los afectados, Alejandro Serafín Villegas, informó, junto a la comisión de 100 ciudadanos, que hace dos meses y medio, el presidente municipal, Artemio Caballero López, fue a colocar la primera piedra, en un evento al que asistieron más de mil habitantes de la colonia.

Sin embargo, acusó, pasó más de un mes y los trabajos no se iniciaron, por lo que en cinco ocasiones se han manifestado con comisiones de colonos, pidiéndole el cumplimiento del acuerdo; agregó que hace ocho días se firmó una minuta de acuerdos entre las autoridades y los habitantes, en la que se establecía el inicio inmediato de la obra, pero no se cumplió.

Los manifestantes acordaron que, si esta vez no cumplen, ya no acudirán comisiones representativas, sino que instalarán un plantón indefinido con las más de mil familias que padecen la necesidad de agua potable hasta que no se termine la obra, pues esta administración está por terminar su gestión, en el mes de octubre.

Al final de la movilización, Serafín Villegas informó a sus compañeros que, al estar al interior del edificio administrativo, la policía municipal intentó intimidarlos y callar la protesta.

Editado por: Emma Flores Flores