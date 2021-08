-Publicidad-

La fiesta de los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 empezó dando inicio con el evento de inauguración en el que se dieron cita 163 países y más de 4500 atletas, de modo que la alegría de dicha justa regresó a la capital nipona tras casi 57 años.

Este martes, el Estadio Olímpico de Tokyo, mismo que fue el hogar de los pasados Juegos Olímpicos, se llenó de nuevo con la alegría de los deportistas. Para esta ocasión, recibió la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Verano número XVI, siendo esta la segunda ocasión en la que la principal ciudad del archipiélago asiático se vistió de gala para este evento, siendo la última vez en el año de 1964.

A lo largo de esta inauguración, se desarrolló todo un protocolo en el que se difundió un mensaje de solidaridad e inclusión, esto, a través de los deportistas, los voluntarios, las coreografías, los videos, los relatos y demás elementos que adornaron al máximo recinto deportivo de la nación del “sol naciente”.

En cuanto al conglomerado mexicano, fueron representados por 60 deportistas que marcharon encabezados por los dos abanderados, la levantadora de pesas y cinco veces medallista, Amalia Pérez, así como por el nadador campeón Parapanamericano, Juan Diego López.

Tonight the IPC displays the Afghanistan flag at Tokyo 2020 in solidarity.#Paralympics #Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/q3JVGh4M1d

— Paralympic Games (@Paralympics) August 24, 2021