-Publicidad-

Ante los problemas derivados por la tercera ola de Covid-19 y del huracán “Grace”, el gobernador Miguel Barbosa Huerta no descartó solicitar un crédito para hacer frente a esto, aunque dijo que, por el momento, no lo tienen previsto como una vía de solución.

En la videoconferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que no tiene un estimado del total de recursos económicos que deban destinarse a los municipios afectados por el fenómeno.

Asimismo, con relación a la pandemia, dijo que se está enfrentando de buena manera con recursos propios.

Si bien afirmó que Puebla tiene finanzas “sanas y firmes”, no descartó un endeudamiento, “vamos a aguantar, lo que tengamos que gastar lo vamos a gastar, no descartaría un endeudamiento ahorita, pero no lo tengo previsto como una vía de solución para resolver este asunto”, añadió.

Cabe señalar que el pasado lunes, el gobernador pidió apoyo a la Federación para atender a los 50 municipios afectados por el paso del huracán “Grace”.

Suman 5 muertos

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, reportó dos fallecimientos más por el paso del huracán, por lo que subió a cinco el número de víctimas.

- Publicidad -

Detalló que los hechos sucedieron en el municipio de Olintla; el primero, el caso de una mujer que sufrió un infarto y el segundo, de un hombre que le cayó una teja en la cabeza.

Y es que el pasado lunes, la secretaria había informado de tres muertes más, dos en el municipio de Tlaola y una en Huauchinango.

Asimismo, reportó que hay alrededor de 20 mil viviendas dañadas en 28 municipios de las sierras Norte y Nororiental, además 34 municipios de esta zona permanecen sin energía eléctrica, lo que afecta a un estimado de 315 mil 741 habitantes.

Mientras que 2 mil 540 personas están incomunicadas en Lagunilla, en Tlacuilotepec, y de San Miguel Eloxochitlán.