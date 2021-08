Estados endeudados y Ricardo Anaya en su papel de mártir

-Publicidad-

FMI: asignación selectiva de recursos // México obtiene 12 mil millones de dólares // Estados Unidos logra la mayor rebanada

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en una suerte de nueva danza (selectiva) de los millones, ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó entre las 190 naciones que lo integran alrededor de 650 mil millones de dólares, una catarata de dinero especialmente importante y necesaria en estos pandémicos tiempos en los que la economía global colapsó. Sin embargo, no resulta novedoso que a la hora de repartir el pastel los ganadores resultaron ser los de siempre, es decir, las grandes potencias que de por sí cuentan con suficientes recursos para salir del bache y, de pasadita, controlan a ese organismo multilateral.

El FMI celebró que ayer entró en vigor una asignación general de derechos especiales de giro (DEG, cuyo tipo de cambio equivale, más o menos, a 1.42 dólares) equivalente a unos 650 mil millones de dólares estadunidenses. La asignación beneficiará a todos los miembros para abordar la necesidad mundial a largo plazo de reservas, generar confianza y fomentar la resiliencia y la estabilidad de la economía global. En particular, ayudará a nuestros países más vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis de Covid-19. La asignación general de DEG se hizo a los miembros del organismo que participan en el Departamento de Derechos Especiales de Giro (actualmente los 190 miembros) en proporción a sus cuotas existentes en el Fondo.

Buena noticia, sin duda, pero a la hora de conocer de a cómo le tocó a cada nación, el discurso choca con la realidad, especialmente en aquello de que las asignaciones ayudarán a nuestros países más vulnerables. Por ejemplo, Níger –ex colonia francesa–, nación africana que ocupa el último lugar mundial en lo que a índice de desarrollo humano se refiere, obtuvo 179 millones de dólares. En cambio, Noruega (que ocupa el primer escalón en ese indicador) se quedó con 5 mil 110 millones de billetes verdes.

Aquí la columna completa

Anaya: sobreactuado y sobregirado

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que no resulta convincente Ricardo Anaya Cortés en su renovado papel de mártir político. Tono, gesticulación y libreto son excesivos, insostenibles y oportunistas. Tal vez la falla principal está en el contraste obligado entre la actitud retadora que asume el exdirigente panista y su decisión de abandonar la zona de combate para irse a residir a otro país.

“No huyo, no me escondo, doy la cara”, postula y, al mismo tiempo, trata de justificar su decisión de no enfrentar las diligencias judiciales que de manera consecuente se desprenden del hecho documentado de que está entre los nombres señalados por Emilio Lozoya (igualmente indefendible y emblemáticamente corrupto) en las tramas de entrega de dinero a cambio de voluntades políticas para aprobar o tolerar actos de corrupción.

Resultan también forzados los presuntos móviles de las acciones judiciales en su contra. Asegura Anaya Cortés que se busca quitarle desde ahora sus derechos políticos para impedirle que sea candidato presidencial opositor en 2024 y para que no siga haciendo videos con críticas al presidente López Obrador y a la llamada 4T.

Aquí la columna completa

- Publicidad -

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. El pretexto perfecto. Carlos Miguel Aysa, el gobernador de Campeche, justificó su mala administración y achacó que los daños por covid-19 a empresas estatales fueron mínimos, sin embargo, IMCO y México Cómo Vamos exhibieron el nulo avance económico en el estado. Aún no se llega a la recuperación prometida. En un video que se transmitió en las redes sociales, televisión y radio de Campeche, el mandatario reconoció que la pandemia propició la pérdida de empleos y un golpe a la economía local, pero con las acciones públicas instrumentadas, dijo, “se generó mayor actividad económica”. Cuando los gobernantes faltan a la verdad, rápidamente son señalados. Ya no halla cómo esconder lo malo de su gestión. No puede.

2. Reprobados. Por cierto, el gobernador de Campeche no se salva de la siguiente lista negra. De acuerdo con cifras de la SHCP, los ocho gobernadores salientes que aumentaron la deuda de sus estados fueron Jaime Bonilla, Baja California; Carlos Miguel Aysa, Campeche; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; Héctor Astudillo Flores, Guerrero; Silvano Aureoles, Michoacán; Antonio Echevarría, Nayarit; Jaime Rodríguez, Nuevo León, y Claudia Pavlovich, Sonora. Así, 8 de 15 que asumirán el cargo este año recibirán sus entidades con una mayor deuda y severos problemas financieros. Esto ha pasado siempre. Y los huecos financieros no tardan en revelarse. Está escrito. ¿Peor que como estaban? Puff…

3. Lo prometido es deuda. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que menos pretende es dejar su palabra en entredicho y por eso la insistencia en la revocación de mandato. Una vez más culpó al INE de estar en contra de la democracia, al no querer realizar el ejercicio el próximo año y elevar con intención “truculenta” a miles de millones de pesos el costo de la organización. Si el INE no se hace cargo, él convocará a una consulta para saber si quieren o no que permanezca en el cargo. Así no saldría tan caro, pues, dijo, tendría apoyo de gobiernos estatales, municipales y de millones de ciudadanos. El INE debería ceder un poco.

Aquí la columna completa