A dos semanas de su desafuero, Mauricio Toledo Gutiérrez, electo por el distrito 5 en Puebla, rechazó, desde Chile, volver a México, pues sostuvo que no cree en la justicia mexicana y previó que lo detendrán por “persecución política”.

En este sentido, acusó a la Fiscalía de la Ciudad de México de fabricar un caso de enriquecimiento ilícito en su contra, e incluso pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se pueda defender en libertad.

Lo anterior, en entrevista con Ciro Goméz Leyva, cuyos noticieros en Radio Fórmula e Imagen se han convertido en plataforma para que políticos con órdenes de aprehensión, como Toledo Gutiérrez o Saúl Huerta Corona manifiesten sus versiones.

Desde Chile, Toledo declaró que no cree en la justicia del país por lo que no se pondrá de “pechito” para que lo detengan.

«No creo en la justicia de mi país, de México, pues se ha utilizado de manera facciosa, de manera interrumpida a aliados del gobierno y de la oposición. Y hoy que estoy en Chile encuentro otro escenario donde la justicia es parcial y equitativa, donde no se dejan presionar«, comentó en la entrevista.

Por otro lado, descartó que estuviera huyendo y aseguró que en Chile se va a presentar ante las autoridades pues allá no lo están “persiguiendo políticamente”.

“No estoy en fuga. Ayer fui a la Corte Suprema de Justicia y no tengo orden de extradición ni de presentación. Aquí en Chile sí me voy a presentar ante todas las autoridades porque aquí no se persigue por intereses”, añadió.

No tomaría protesta como diputado por Puebla

Sin preguntas incómodas por parte de Gómez Leyva, aprovechó para informar que cuenta con el respaldo de varios diputados quienes pretenden acudir a instancias internacionales para defenderlo de la “persecución política”.

Además, indicó que prefiere no regresar “escondido” a tomar protesta como diputado electo por Puebla el 1 de septiembre, sin que antes demuestre ante la justicia mexicana su “inocencia”.

Por el momento, la Fiscalía de la Capitalina informó que solicitará una ficha roja de la Interpol para la búsqueda y localización de Toledo.