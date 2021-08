-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si el INE no realiza la revocación de mandato, pues pide 2 mil 500 millones de pesos, con lo que busca desincentivar la participación, convocará a los ciudadanos para que “nos ayuden a hacerla”.

En su conferencia de prensa matutina, expresó que el instituto busca que la población cuestione el costo del ejercicio y no se haga, ya que “son muy truculentos”.

Para resolver la cuestión del presupuesto, propuso que los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) que ganan de 10 a 100 mil pesos aporten el 25 por ciento de su sueldo y que los que cobran más de 100 mil, otorguen el 50 por ciento, además de que se eliminen honorarios, así como que gobiernos estatales y municipales apoyen.

“Hasta yo pensé, si no van a cumplir con la Constitución, porque ya está establecido el procedimiento, nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo, y estoy seguro que no costaría 2 mil 500 millones de pesos, el INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia”, aseveró.

Cabe recordar que el mandatario cuestionó que miembros de la oposición en el Congreso bloquearon la aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de mandato, con lo que se pone una traba para su realización.

Critica falta de definición en la izquierda

En otro tema, el presidente criticó que muchas veces los políticos de izquierda “tardan en definirse y no se anclan”, pues quieren estar en el centro y “quedar bien con todos”, cuando se tiene que tener claridad de que se representa a algo o alguien.

Argumentó que su postura es la de defender a los más pobres y estar en contra de los corruptos, por lo que aunque respete a todos se tiene que dar prioridad a “los más humildes”.

Indicó que lo anterior ha provocado que en muchos países tome fuerza el “conservadurismo”, como en el caso de España, donde más que nunca está “retoñando el franquismo”, política implantada en la dictadura de Francisco Franco, durante más de 30 años.