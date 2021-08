-Publicidad-

Consejeros estatales del PAN señalaron que fue ilegal la asamblea del domingo pasado cuando se conformó la Comisión Organizadora Electoral para la renovación de la dirigencia, pues no hubo quorum, por lo que acudirán a las instancias internas para interponer una queja.

Por una parte, Francisco Fraile García, aspirante a la dirigencia, comentó que tiene conocimiento que fueron 57 los consejeros que no asistieron a dicha reunión, ya que no fueron informados, por lo que, si son 109 en total, solo acudieron 52, por lo que no se cumplió con el 50 por ciento necesario.

“Yo soy consejero estatal vitalicio y no me llegó invitación para participar, como que hubo una clasificación, de la acción de lo política de lo que hizo en el Consejo Estatal, pareció que hubo una clasificación de quiénes sí podían entrar y quienes no”, asentó.

Recriminó que dicha asamblea haya sido presidida por la actual presidenta y aspirante, Genoveva Huerta Villegas, pues dudó que se haya abstenido, por lo que se vio beneficiada al momento de elegirse a los integrantes de la comisión para el proceso interno, en el que ya confirmó que va buscar reelegirse.

Dijo que “curiosamente” solo duró 15 minutos la sesión, pues fue convocada a la 1 y media de la tarde con 15 minutos de tolerancia, lo cual nunca se ha hecho, y a las 2 ya había concluido, ante lo que cuestionó que en ese poco tiempo se hayan tratado todos los puntos contemplados.

El panista dijo que debido a esto, recurrirá a instancias internas del partido, pero señaló que esto solo atrasaría el proceso, pues la Comisión Electoral dilataría el recurso y después de ello se tendría que ir al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

No obstante, Fraile García sostuvo que al hacer esto se verá afectada igual la elección nacional, pues se tiene previsto que ambos procesos sean llevados a la par, por lo que si se retrasa la de Puebla, pasará lo mismo con la nacional.

“No, lo que estamos tratando de hacer los que opinamos que no debió ser de esta manera es que deben ser una comisión neutra, es falta de asepsia política, porque el que va ser juez tiene que ser neutral, no puedo decir si así lo acomodó (Huerta Villegas), lo que se puede ver es que así quedo”, expresó.

Se vulneraron derechos partidistas: regidora

Por su parte, la regidora Augusta Díaz de Rivera Álvarez, que es afín al alcalde electo, Eduardo Rivera Pérez, señaló que no fue invita al a dicha sesión, con lo que se vulneraron sus derechos políticos partidistas y sus obligaciones como consejera estatal.

Sostuvo que acudirá a las instancias internas del partido para interponer una queja formal por estos hechos, pues afirmó que se enteró de esta reunión sólo a través de redes sociales por los videos que se difundieron y cuando ya había iniciado.

“No soy yo, pero en 20 años de militancia que llevo en el partido no se había registrado un hecho como el de ayer, donde los panistas fuimos ignorados y atropellados en nuestros derechos con tanta insolencia y cinismo”, asentó.

Cabe mencionar que, en la sesión del Consejo Estatal del PAN, se aprobó la integración de la Comisión Organizadora Electoral que llevará a cabo el proceso de renovación de la dirigencia estatal, mista que está encabezada por Leonor Popocatl Gutiérrez, quien es cercana a Huerta Villegas.