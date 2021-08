-Publicidad-

Los líderes del bloque opositor “Va por México”, conformado por PRI, PAN y PRD, denunciaron este lunes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la presunta intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.

Lo anterior, pese a que, desde el 8 de julio, la Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la OEA para las elecciones federales y locales en México felicitó “a la ciudadanía, al Gobierno de México y a las autoridades electorales por llevar a cabo estos comicios de manera exitosa”.

Sobre los actos de violencia registrados en la jornada electoral, la Misión sólo se pronunció a favor de que “una vez finalizado el actual proceso electoral, el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil inicien inmediatamente un diálogo conducente a ponerle fin a la violencia política”.

En tanto, su informe preliminar se enfoca en recomendaciones en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, y de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, justicia electoral, voto en el exterior, seguridad electoral, así como acceso a medios de comunicación, uso de redes sociales y libertad de expresión.

Se toman foto con Almagro, crítico de gobierno

Desde el domingo, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, informó que se reuniría con el secretario general de la OEA, Luis Almagro;, en compañía de Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“En Washington, presentamos a Luis Almagro, secretario general de la OEA, una denuncia sobre la intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, el ataque constante a las instituciones y la persecución política a opositores y medios de comunicación”, publicó Cortés Martínez en su cuenta de Twitter.

Sobre Almagro, cabe recordar que, desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su relación con el gobierno ha sido ríspida, con intercambio de críticas por su actuación ante conflictos en Latinoamérica, como el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

AMLO minimiza denuncia

Ante estos hechos, por la mañana, en su conferencia de prensa el presidente López Obrador minimizó la denuncia, pues sostuvo que se trata de “politiquería” por parte de la oposición.

Comentó que México no tiene nada que ocultar y que “las puertas están abiertas” para que la OEA realice una investigación sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones.

Asimismo, aseguró que la OEA “ya emitió una certificación sobre las elecciones” en el país y que no hubo ninguna violación grave.

“Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir”, añadió el ejecutivo federal.

Cabe mencionar que esta denuncia se da en el contexto del citatorio de la FGR para que Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN a la presidencia, comparezca por presuntos delitos de lo que lo señaló Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex procesado por lavado de dinero, quien colabora con la Fiscalía desde hace dos años.