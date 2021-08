Como me dueles Puebla, se ve un futuro incierto

-Publicidad-

Después de algunas semanas de no escribir por voluntad propia y por estar asqueado de las porquerías que hacen la administración federal con el estado de Puebla, al presionar con la dosificación de vacunas y también en el orden municipal, el cinismo de Claudia, la siempre aprendiz a presidenta y solapadora de pillos en su gabinete, me decido de nuevo a hacerlo por que es deber de todos el poder señalar la problemática en que cada vez más profundo nos meten.

Como les comentaba, por una parte, o por uno de los frentes de ataque, el desbarajuste en que pretende dejar a Puebla la ignorante pero muy hábil para los negocios Claudia, esto en muchos aspectos, el que compete a nosotros es el de la seguridad, mismo en donde sostuvo hasta el final no obstante los fracasos y cochinadas que hace entre sus filias y fobias, la inservible Lulú, por un lado con sus turbias relaciones quien sabe con quien y por eso la sostienen, y por otra sus negocios, con tipos como el sediciente ingeniero Ruiseco a quien le debe el asesoramiento entre otros para llenarse las bolsas de lana.

Eso sin contar el apoyo que le da Eduardo Vázquez (que hábilmente lo niega) con sus asesorías, pero que además se esta incrustando con la nueva administración, ya sea por sí o por sus protectores y protegidos, como la misma “ inservible” Lulú, con Lázaro Gaytán, y en una de esas, hasta Amadeo a quien traiciono varias veces hasta el cansancio, claro, sin dejar a un lado al tal Loya, ese inservible que ha crecido a la sombra de su padrino Gaytán y que no tiene ninguna historia de éxito que no haya sido pagada.

En fin, que como todos sabemos, por mas esfuerzos que hace el Gobernador Barbosa por cumplir con los poblanos, la federación nos tiene rezagados en el envío de las vacunas, no importándole a nadie el nivel de contagios que se tienen en la entidad, y no hay manera de hacerle entender al que toma las decisiones, la situación tan crítica por la que pasamos todos en nuestro Estado.

Por otra parte, de una u otra manera se deja sentir la sanguinaria lucha por el control de la Seguridad en nuestra Puebla capital, los que se van, tratan de dejar sin un peso a Eduardo Rivera y además incrustarle a quien le conviene, y por otra parte, el mismo Rivera Pérez, una vez mas quiere traer a su amigocho de Siempre Amadeo Lara Terrón a ese puesto, o a la Sindicatura, quien sabe lo que le debe, y si no se puede, pues disfrazar las cosas con Lázaro Gaytán su asesor de fracasos o Con Gilberto Loya, que los dos están como la yunta del tío Silao…”tan buey el pinto como el colorao”

La cosa, es que ya sea por que es del Estado de México el presidente electo y quiere sus cuates de allá mismo, desdeñando a los de nuestra querida Puebla, o quien sabe que les deba para preferenciar el beneficio de sus cuates que el de la ciudadanía, por otro lado, también se candidatea sin ninguna experiencia operativa a su amigo Enrique Guevara Montiel, exdirector de Prevención del Delito que sale junto con pegado, pues es volver a tratar de inventar el hilo negro.

Total, que ya no sentimos lo duro sino lo tupido, un Gobernador que toda costa trata de ayudar a los ciudadanos, una administración federal que, aunque son del mismo partido lo ataca con fuerza y una administración municipal que no conforme con lo que dañó a nuestro municipio, trata con toda vehemencia de seguirlo haciendo hasta el último minuto de su mandato, bien dicen el dicho “De que la perra es brava…hasta los de casa muerde”

¿O no?

Juzgue Usted

albertohidalgo@hotmail.com

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.