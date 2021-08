Burócratas de Zacatecas a paro y el proyecto Agua Saludable

-Publicidad-

Rinde frutos ley que regula outsourcing // Línea de captura u orden de captura // Ricardo Anaya reúne los dos requisitos

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que aunque las estimaciones varían sobre el número de afectados por la perniciosa legalización calderonista del outsourcing (entre 5 y 8 millones de trabajadores), el hecho concreto es que comienzan a dar fruto las modificaciones a la ley laboral (que echaron para atrás la contrarreforma de 2012, cortesía de Borolas) promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Las dos iniciativas de reforma que sobre el particular presentaron el dirigente obrero (octubre de 2019) y el mandatario mexicano (noviembre de 2020) enfrentaron todo tipo de bloqueos, retrasos y zancadillas de la cúpula empresarial y los enemigos que duermen en casa (ahí te hablan Ricardo Monreal), pero al final de cuentas llegaron a buen puerto y con ellas se canceló uno de los capítulos más vergonzosos (y miren que los tuvo a pasto) de Felipe Calderón, quien cínicamente se autodenominaba presidente del empleo.

Una muestra de lo anterior es aportada por el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, quien en entrevista con La Jornada (Alejandro Alegría) detalla que “en meses recientes más de la mitad de los trabajadores que se encontraban bajo el esquema de outsourcing han sido contratados directamente por las empresas para las que en realidad prestaban sus servicios, en movimientos que significaron un incremento promedio de 12 por ciento en sus salarios”.

¿Razón de Estado, seguridad nacional?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que buscará hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para analizar “la posibilidad” de que, ante amparos judiciales y oposición al proyecto denominado “Agua Saludable” en La Laguna (Durango y Coahuila), el tema “se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos” (https://bit.ly/3sFHWyk ).

Explicó el habitante de Palacio Nacional: “Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal, demostrando de que no hay ningún daño al medio ambiente, que, al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra”.

El giro que explorará el presidente de México con el presidente de la Corte va a contrapelo de su continua exaltación del método fundado en la razón y no la fuerza, en el diálogo y la búsqueda de las causas profundas de los problemas (una polémica aplicación de ese método es apreciable en el postulado de “Abrazos, no balazos”, referido al crimen organizado).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Herencia inmerecida. Más de 9 mil burócratas que trabajan en dependencias del gobierno de Zacatecas iniciaron el jueves un paro general de labores convocado por su sindicato, en protesta porque el gobernador, Alejandro Tello, incumplió la promesa de pagar el retroactivo del incremento salarial anual de 2.7% obtenido en julio pasado. La suspensión de actividades, que comenzó a las siete de la mañana y concluyó a las 19 horas, se realizará diariamente hasta que se cubra el adeudo, “considerando que sólo queda una quincena para que se nos otorgue lo acordado”, pues el actual gobierno concluye el 12 de septiembre próximo, advirtió la dirigencia gremial. Todo parece indicar que no podrá con este paquete, como no ha podido con otros. No se vale dejar un legado de deudas. No, señor.

2. Haciendo historia. Todos se dan cuenta de que Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero, quiere dejar las cuentas transparentes a la administración de Evelyn Salgado, la mandataria electa. Llevan cuatro tersas reuniones en las que se coordina la entrega-recepción de los libros. El senador Manuel Añorve reconoció que los mayores beneficiados en la coordinación institucional “son los guerrerenses, ya que en una transición como la que se está viviendo se logra la continuidad de atención ciudadana que el estado necesita”, dijo. Nada puede salir mal: Evelyn Salgado, la ONU y la Federación coordinan acciones de desarrollo sostenible. Ahora sólo falta que las cuentas le salgan bien al señor Astudillo… y que venga la transformación.

3. Lluvia de ideas. La mandataria electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se reunió con integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con Marcelo Ebrard, con quien habló de la necesidad de aprovechar la posición geográfica del estado para convertirlo en un centro logístico a nivel mundial. Aseguró que trabajará de la mano con la cancillería para que “nuestros talentos, creatividad, industria y nuestro nombre llegue cada vez más lejos”. Agradeció al canciller “por sus gestiones al lograr que nuestro estado fuera el primero en ser vacunado en su totalidad, así como el trabajo continuo con Estados Unidos para que la frontera reabra próximamente”. Radical cambio le espera a Baja California. Jaime Bonilla, el gobernador, en poco será sólo un mal sueño.

