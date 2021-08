Saúl “Canelo” Álvarez irá por quinto campeonato en noviembre

-Publicidad-

La función entre Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant se convirtió en toda una realidad, es así que en otoño de este año, ambos, se estarían midiendo en una pelea histórica por la unificación de los cinturones de la división de los pesos supermedianos.

Luego de que no concretara un encuentro para el mes patrio de septiembre, el pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, confirmó a través de sus redes sociales que ya tendría arreglada una nueva fecha. De esta manera, el “Canelo”, aseguró su postura por hacerse en este 2021 de su quinto y último campeonato que le falta de la categoría de la categoría de los Supermedianos.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!

🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh

— Canelo Alvarez (@Canelo) August 19, 2021