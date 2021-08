En 60 aniversario, Concacaf crea nueva Copa Oro femenil

-Publicidad-

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), anunció como parte del marco de las celebraciones de su 60 aniversario la creación de dos competencias para las selecciones nacionales femeniles de la región.

El organismo rector del fútbol de la parte alta del continente americano, informó a través de un comunicado este 19 de agosto que estarían instaurando dos nuevos torneos para el balompié femenil. Estos se tratarían de la Copa Oro Femenil y el Campeonato Femenil de la Concacaf.

Concacaf to launch revamped W Championship and new W Gold Cup Details: https://t.co/KbtC9jCj3X #WeBelong pic.twitter.com/o5e8NOsie6

Sobre el primero, el Campeonato Femenil de la Concacaf, se mencionó estaría debutando en el próximo año del 2022 con 8 equipos, los cuales serían divididos en dos grupos. Los clasificados para esta competición saldrían de una eliminatoria previa de la que sólo 6 selecciones que se unirán a Estados Unidos y Canadá, los equipos clasificados directamente por su desempeño reciente que las ha colocado como las mejores de la confederación en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En cuanto, la Copa Oro, este se estaría realizando hasta el 2024, y al igual que el torneo anterior mencionado, este, también realizaría una eliminatoria previa con la diferencia de que el número de que el número de representativos clasificado aumentaría a 12, mismos que se dividirán ahora en tres grupos para las instancias finales ya del evento.

Cabe destacar que además de las primas que se estarían otorgando a los selectivos por su participación y resultados alcanzados a lo largo de torneos, se reveló ambos eventos, también estarían fungiendo como parte de las eliminatorias de lo diversos torneos internacionales, repartiendo cupos para los próximos mundiales y justas olímpicas.

Del mismo modo, la Concacaf, anunció que con respecto a los duelos clasificatorios para el Campeonato Femenil, estos ya se estarían sorteando el próximo sábado 21 de agosto.

Here's to another 6️⃣0️⃣ years of growth and excellence in the women's game ✨

Join us in celebrating the next #Concacaf60 → https://t.co/6ies1RSGAj pic.twitter.com/OzP0QsJDoA

— Concacaf (@Concacaf) August 20, 2021