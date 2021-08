-Publicidad-

Con la retirada de las tropas y personal civil norteamericano de Kabul aparece el fantasma de Saigón.

En 1975 ocurrió en la hoy ciudad Ho Chi Minh el desenlace de casi veinte años de lucha, cuando con la Operación Viento Frecuente se puso en marcha la retirada de la entonces llamada ciudad de Saigón.

Este último episodio de la “Guerra de Resistencia contra Estados Unidos”, como se conoce en la hoy Vietnam, se ha comparado con la retirada de las tropas de la ciudad de Kabul, capital de Afganistán.

Expongo algunos comentarios sobre lo ocurrido en la tierra conocida como la “Tumba de los Imperios”, con el caso del sureste asiático, en lo que bien puede denominarse la “Operación Viento Frecuente 2.0”:

Saigón.- Dos ejércitos perdieron las guerras. En 1954 el ejército francés se retiraba de Vietnam, Camboya y Laos, anteriormente denominados Indochina Francesa. Más tarde, otra retirada se llevó a cabo para sacar a norteamericanos y survietnamitas después de perder la guerra. Uno de sus episodios describe como fueron arrojados al mar diez helicópteros que estaban en la plataforma el USS Midway, para permitir el aterrizaje de una avioneta que transportaba vietnamitas.

Kabul.- Nuevamente dos ejércitos perdieron las guerras. En 1989 las tropas soviéticas se retiraron de Afganistán después de 14 años de enfrentamientos con guerrilleros muyahidines, que fueron apoyados con la Operación Ciclón de factura norteamericana. En 2021 nuevamente las imágenes de los helicópteros sacando gente quedarán grabadas para la historia. Sin embargo, en esta ocasión, se aprecia a los afganos cayendo de los transportes aéreos americanos en retirada, cuando ya en vuelo sujetados a los fuselajes no pudieron resistir los vientos.

Las operaciones de retirada, como desenlace de los intentos de dominación que a más han llegado a durar 20 años, llevan a una deliberación que bien podría ser: quienes actualmente buscan dominar tierras ajenas poco han aprendido del Imperio Romano que devino del año 27 AC con Octavio proclamado Augusto, a 1453 de nuestra era con lo que se conoce como la Caída de Oriente.

La conversación entre el coronel Summers y el coronel Tu, citada en On Strategy: The Vietnam War in Context, dice así: “Ustedes saben que nunca nos derrotaron en el campo de batalla”, dijo el coronel de los Estados Unidos. El coronel norvietnamita ponderó su respuesta por un momento. Y replicó: “Tal vez, es posible; pero eso es algo irrelevante”.

