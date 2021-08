-Publicidad-

El director técnico del Liverpool de la Premier League de Inglaterra, Jürgen Klopp, manifestó su repudio a los actos discriminatorios hacia la comunidad LGBT+ por parte de los hinchas del club, catalogándolos de “idiotas” y “una pérdida de tiempo”.

Este jueves, el equipo inglés más ganador a nivel continental, el Liverpool, difundió a través de las redes sociales el video de una entrevista realizada a su propio entrenador, Jürgen Klopp; en dicho filme, el entrevistador no es nadie más que Paul Amann, miembro fundador de “Kop Outs”, un grupo de fanáticos de los “reds” compuesto por personas de la comunidad LGBT+.

Jürgen Klopp met with @LFC_LGBT this week to discuss the incident of homophobic chanting at Norwich City.

The pair discuss the impact of such chants on LGBT+ supporters, why they should not occur again, and the importance of inclusivity. #RedTogether pic.twitter.com/J5Axce1PqR

— Liverpool FC (@LFC) August 19, 2021