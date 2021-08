-Publicidad-

Fugas de gas | Cómo prevenir y qué hacer si hay una. Foto: Especial

El manejo de gas LP es algo serio. Tras las recientes explosiones en un edificio de Ciudad de México y en el depósito de la Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla debemos educarnos prevención. Para ellos, te presentamos esta guía sobre lo que tienes que hacer en caso de fuga de gas.

El pasado 16 de agosto, la acumulación de gas LP causó una fuerte explosión sobre avenida Coyoacán, en Ciudad de México, tras lo cual falleció una persona y 21 resultaron heridas.

Por otra parte, el 12 de agosto del presente año también, al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada sobre la Recta a Cholula, se originó otra explosión por un tanque con combustible decomisado, el accidente dejó como saldo dos muertos y tres personas heridas.

Una fuga es un escape no controlado, en este caso de gas natural u otro producto gaseoso, generalmente tóxico e inflamable, desde una tubería u otra conducción o contención.

Debido a que puede convertirse en una concentración explosiva de gas, las filtraciones o escapes son muy peligrosos, aquí te damos algunas recomendaciones para evitar una explosión o incendio.

Fuga de gas en casa

Qué hacer para prevenir una fuga de gas

Los accidentes pueden prevenirse y por eso tienes que estar en constante monitoreo de tu instalación de gas, estas son las recomendaciones que la Secretaría de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México da para evitar accidentes por acumulación de gas LP:

Coloca agua jabonosa en las conexiones de tu cilindro o en la instalación . Si se producen burbujas tienes fuga, actúa de inmediato.

en las conexiones de tu o en la . Si se producen tienes fuga, actúa de Revisa que el cilindro de gas que compres no esté abollado o corroído y tampoco que huela a “gas”, que en realidad es mercaptano etílico -compuesto agregado para que pueda ser percibido- .

o y tampoco que huela a que en realidad es Coloca el cilindro en piso firme , nivelado y en el exterior de tu hogar.

, y en el No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento ; la distancia mínima a un elemento que genere chispas , es de 1.5 metros.

; la distancia mínima a un elemento que , es de 1.5 metros. No dejes los quemadores de la estufa u horno encendidos sin vigilancia cuando cocines.

Aleja a los niños de la cocina, si puedes coloca protectores en las perillas de la estufa.

Cierra las llaves del tanque de gas antes de irte a dormir o si sales de viaje.

Ahora bien, si has tenido el infortunio de percibir un fuerte olor a “gas” y crees que puedes tener una acumulación de éste en tu casa, guarda la calma y haz lo siguiente:

Cierra la llave de paso, no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, ni celulares.

Abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El gas L.P. pesa más que el oxígeno, si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos.

Evacúa de inmediato y llama a los servicios de emergencia.

Por favor no ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

Fuga de gas en el trabajo

Restaurantes, lavanderías, laboratorios y hasta escuelas pueden hacer uso de este gas, por ello es importante saber cúal es el protocolo de tu empleo, no obstante el Protocolo de Emergencias por Fugas de Gas LP de la UNAM y la Ficha de actuación de emergencia por escapes de gas del Máster de Prevención de Riesgos Laborales mencionan estos puntos:

Sobre la prevención

✅ Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones para descartar algún deterioro que pudiera provocar una fuga de gas.

✅ Señalar la presencia de gas LP para saber su peligro y medidas de seguridad en su manejo, por ejemplo, para restringir la zona de fumadores de lugares peligrosos.

🔽 Asegurar el correcto funcionamiento del equipo de seguridad y capacitación sobre el manejo del mismo.

🔽 Tener a la mano la información necesaria sobre los productos que se manejan, en caso de ser laboratorio.



Si en tu empleo notas un fuerte “olor a gas” guarda la calma y haz lo siguiente:

Si el olor es reducido, ubica el origen de la fuga en las conexiones con agua jabonosa para detectar la formación de burbujas.

para detectar la formación de burbujas. Avisa de inmediato al superior, responsable de seguridad, o mantenimiento.

Ventila de inmediato el lugar si es prudente.

si es prudente. Utiliza las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalizados si así te lo indican.

si así te lo indican. No intentes actos heroicos , por favor.

, por favor. No conectes y desconectes la energía eléctrica, puede provocar un flamazo o una explosión.

No golpees metales para evitar chispas.

Retira los celulares.

Después de que los cuerpos de emergencia pertinentes hayan controlado la fuga, haz esto:

➡️ Sigue las instrucciones del personal de seguridad y/o brigadistas especializados en fugas para regresar al área de trabajo.

➡️ Una vez reparada la fuga, retomar las mismas medidas preventivas.

👉 En caso de ser requerido, reporta por escrito el incidente.

🆘⚠️Estos son algunos de los teléfonos de emergencia⚠️🆘

Para cualquier emergencia 911

Sistema Estatal de Protección Civil Puebla 222 246 2750

Bomberos

Bomberos Estación Central

Teléfono

(222) 245 73 92

(222) 245 77 99

(222) 245 69 65

(222) 245 80 01

Bomberos Estación Defensores

Teléfono

(222) 232 28 21

(222) 242 39 90

Bomberos Estación Madero

Teléfono

(222) 224 55 64

Bomberos Estación Xochimehuacán

Teléfono

(222) 288 45 93

Bomberos Estación México 68

Teléfono

(222) 282 61 18

Bomberos Delegación Zapata

Teléfono

(222) 241 15 70

Bomberos Delegación Zavaleta

Teléfono

(222) 284 59 37

Apoyo Psicológico en Urgencias y Desastres

Interior del Estado

800 4205782

Ciudad de Puebla

(222) 2328082

Rescate y Primeros Auxilios de Puebla

Teléfono

(222) 222 21 30

(222) 222 15 47

Conclusión

Nadie está exento de sufrir un incidente con alguna fuga de gas, por eso siempre hay que estar prevenidos y atentos a los posibles riesgos en nuestra casa y trabajo.

En ningún momento podemos bajar la guardia en materia de instalaciones y uso del gas LP. Está en nuestras manos no repetir los fatales eventos antes mencionados, comparte esta información a tus seres queridos y evitemos accidentes.

